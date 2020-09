Ma elindul a 2020/21-es tanév - járványellenes szabályokkal

2020. szeptember 1. 08:43

Véget ért a nyári vakáció, ma reggel országszerte becsengetnek a köznevelési intézményekben. A koronavírus-járvány miatt fokozott óvintézkedések mellett, de hagyományos formában kezdődik meg a tanítás az iskolákban.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Nemzeti Népegészségügyi Központtal és az operatív törzzsel együttműködve részletes, nyolcoldalas ajánlást, protokollt dolgozott ki, amelyet minden köznevelési intézmény vezetőjéhez eljuttatott.



A javaslatok érintik a távolságtartást, a fertőtlenítést vagy az iskolába érkezés módját is. Ajánlások vannak arra, miként lehet elkerülni az iskolába érkezéskor a torlódást, így például az, hogy több ajtón lehessen belépni az intézménybe. A javaslatok között vannak még a tantermek nagyságára, a közösségi termek használatára, az iskolakezdésre, az étkeztetés megfelelő körülményeinek kialakítására vonatkozók. A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Az órák során lehetőleg mellőzni kell a szoros testi kontaktussal járó feladatokat. Kézfertőtlenítésre lehetőség lesz az iskola kapujánál és minden egyes közösségi helyiségben. Minden iskolában - meghatározott fertőtlenítőszerrel - nagytakarítást végeznek a tanév kezdetén, és ezt minden nap meg kell ismételni.



Az egyes intézmények az adottságaiknak megfelelően választhatják ki azokat az eljárásokat, szabályokat, amelyek biztosítani tudják a járvány megelőzését és esetenkénti előfordulásnál a gyermekek ellátását.



A köznevelési intézmények vezetőinek a felelőssége saját eljárásrendjük összeállítása, amihez a köznevelési államtitkárság, a hátintézmények, a népegészségügyi központ minden segítséget megadnak. Az iskolákat felszólították, hogy ismertessék a járvánnyal összefüggő teendőket a gyermekekkel és a szülőkkel.



A szülőktől azt kérik, a legenyhébb tünetek jelentkezése esetén se engedjék közösségbe a gyermeket, továbbá, hogy a már nagyobb - felsős, középiskolás - gyermekeikben is tudatosítsák a járvány veszélyét, a koronavírus tüneteit, hogy azok megjelenése esetén ők is jelezni tudják azt szüleiknek, tanáraiknak.



A pedagógusokat és az iskolai, óvodai dolgozókat is arra kérik, hogy ha a tünetek bármelyikét észlelik magukon ne menjenek közösségbe, jelezzék azt az intézmény vezetésének, az osztályfőnöknek és vegyék fel a kapcsolatot telefonon háziorvosukkal.



A tanévkezdés terheit csökkentendő az idén is már augusztus végén kiutalták a szeptemberi családi pótlékot.



A tárcavezető a Kecskeméten tartott nemzeti tanévnyitón vasárnap arról beszélt, hogy az új tanév az iskolák, tantermek, tornatermek, uszodák és a jelentős felújítások éve lesz. Közlése szerint mintegy 100 milliárd forint összértékű fejlesztés van folyamatban európai támogatással, amelyet a kormány további 10 milliárd forinttal támogat.



A mostani tanévben már minden diák ingyenesen kapja a tankönyveket. Július 25-éig 1500-féle tankönyvet legyártott az Alföldi Nyomda, és ötszáz diák segítségével összeállították a kiszállítandó csomagokat. Augusztus 3-ától 28-áig több mint négyezer iskolába több mint 13 millió 455 ezer tankönyv jutott el, ami négyszázezerrel több, mint tavaly. A Könyvtárellátó az iskolák pótrendeléseit szeptember 15-éig fogadja, ezeknek a rendeléseknek a teljesítése szeptember utolsó hetétől várható. Az ingyenes tankönyvellátásra 13,8 milliárd forintot biztosítanak a költségvetésben.



Az idén 106 ezer rászoruló általános iskolás gyermek kapott tanszercsomagot, a múlt évinél magasabb, 765 millió forint összegű kormánytámogatásból. A csomagokat Klebelsberg Központ 60 tankerületi központ közreműködésével 2062 iskolában osztotta szét, ezek közül 1639 állami fenntartású. A 2020-2021-es tanévben ingyenes csomagra jogosult minden halmozottan hátrányos, illetve hátrányos helyzetű 1-8. évfolyamos tanuló függetlenül iskolája fenntartójától.



A kormány döntése értelmében 400, hátrányos helyzetű településen tanító pedagógus kap egyszeri, bruttó ötszázezer forintos juttatást. Az intézkedés, amelyre 6,4 milliárd forintot fordítanak, 10 500 pedagógust érint.



Az új tanévben lép életben a módosított Nemzeti alaptanterv, ebben nemcsak a tanulók heti óraszámát maximálták évfolyamonként, hanem a kötelezően elsajátítandó tananyag is súlyozták. Szeptember 1-től közel 500 intézményben, az iskolákkal történt egyeztetések alapján iskolaőrök kezdik meg tevékenységüket. Az iskolaőri hálózat célja, hogy jelenlétükkel növeljék a pedagógusok, oktatók biztonságérzetét, a diákokban pedig erősítsék a visszatartó erőt attól, hogy a pedagógusokkal szemben fenyegetően lépjenek fel.

Az úttörők vezetője köszönti a tanulókat a Gubacsi úti Általános Iskola átadásán és a tanévnyitón 1956. szeptember 1-jén - hirado.hu; MTI/Keleti Éva)

A 2020/21-es tanév mintegy 1,2 millió diák számára kezdődik meg. A tanév utolsó tanítási napja 2021. június 15-e.

MTI