Trump: az erőszakot a szélsőbaloldali politikusok szítják

2020. szeptember 1. 09:04

Az egyes amerikai városokban uralkodó erőszakot a rendőrség szerepét kicsinyítő szélsőbaloldali politikusok szítják - jelentette ki Donald Trump elnök a Fehér Házban tartott hétfő esti sajtókonferenciáján.

Az amerikai elnök hangsúlyozta: demokrata párti kihívója, Joe Biden "erkölcsi támogatást" nyújtott az erőszakba torkolló tüntetéseken felbukkanó vandáloknak.



Korábban Trump a Twitteren azt írta, hogy Biden "sokkal inkább a rendőrséget" okolja az erőszakért ahelyett, hogy az "anarchistákat, agitátorokat, fosztogatókat" tenné felelőssé. Az elnök Joe Biden pittsburghi beszédére reagált, amelyben a demokraták elnökjelöltje Trumpot vádolta meg erőszak szításával.



A sajtókonferencián Trump elmondta: eddig több mint 200 erőszakos tüntetőt tartóztattak le különböző városokban, a belbiztonsági minisztérium és az igazságügyi tárca pedig közös központokat állít fel - az elnök megfogalmazásában - "baloldali civil zavargások" kivizsgálására. Név szerint bírálta a szövetségi főváros, Washington polgármesterét, a demokrata párti Muriel Bowsert, mert múlt csütörtökön, a republikánusok elnökjelölt-állító konvenciója után tüntetők zaklatták a rendezvényről távozó politikusokat.



Az elnök utalt az oregoni Portlandben vasárnapra virradóra kitört véres összecsapásokra is, amelyek során a Black Lives Matter (A fekete életek is számítanak) mozgalom aktivistái összecsaptak az őt támogatók városba érkező csoportjával, és egy ember meghalt. Leszögezte: az őt támogatók békésen demonstráltak.



Megerősítette, hogy kedden a wisconsini Kenosha városba látogat, ahol a múlt héten egy rendőr intézkedés közben hátba lőtte a 29 éves afroamerikai Jacob Blake-et, majd két nappal később egy Illinois-ból érkezett tizenéves agyonlőtt két embert a Blake miatti tüntetésen. Wisconsin demokrata párti kormányzója, Tony Evers arra szólította fel Trumpot, hogy ne utazzon Kenoshába, de az elnök ezt elhárította. Mint mondta: a rend azért is állt helyre a városban, mert szövetségi rendfenntartó erők érkeztek a helyiek segítségére. Elmondta azt is, hogy tervei ellenére azért nem keresi fel Jacob Blake családtagjait, mert ők ragaszkodtak ahhoz, hogy csakis ügyvéd jelenlétében találkozzanak vele.



MTI