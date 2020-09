A Szent Koronát rejtette el az amerikai, brit bombák elől

2020. szeptember 1. 11:08

Európai Uniós támogatással sikerült megújítani és kibővíteni a Kőszegen lévő Koronaőrző Emlékhelyet. Ez volt az az óvóhely, ahol a Szent Korona 1945. március 18-a és 27-e között védelmet talált a szövetséges légitámadások és az előre nyomuló szovjet erők elől.

Egy bunker – szerepénél fogva – nem látványos, nagy jelentőségű építmény. De ha a magyar államiság legjelentősebb jelképét, a Szent Koronát rejtik el benne, akkor már más a helyzet - hangzott el Kőszegen, a Kálvária utcában megbújó, történelmi építmény előtt tartott avató rendezvényen. Básthy Béla polgármester beszédében kiemelte: a kőszegiek áldottak, szerencsések és büszkék is, hogy városuk a Szent Korona történetének ilyen jelentős helyszíne. „Nagy adomány ez és nagy felelősség – amikor lehet, amikor nem tiltják, akkor nyilvánosan, s büszkén, amikor pedig ezt nem lehetett megtenni, akkor titokban, de hűséggel őrizték a város lakói a Korona kőszegi látogatásának emlékét” - tette hozzá Básthy Béla.

Az óvóhelyen megtekinthető kiállítás koncepciójáról elmondta, hogy kettős szerepet tölt be: nem csak koronázási ékszerünkről, de az őt hűséggel védelmező Koronaőrség történetéről is rengeteg információt kaphat az érdeklődő látogató. Az óvóhelyet rejtő domboldal tetején pedig egy történelmi Nagy-Magyarország térképen mutatják be a látogatóknak: a Szent Korona mikor és mely településeken járt ezeresztendős története során.

A város és a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM HIM) együttműködése immár esztendőkre nyúlik vissza - emelte ki köszöntő beszédében dr. Kovács Vilmos ezredes, a HM HIM parancsnoka. „Ez az együttműködés mindannyiunk számára többet jelent, mint egy projekt: a Szent Koronával kapcsolatos minden olyan dolog, amely tenni- vagy megemlékezni való, az összeköt mindannyiunkat” - emelte ki az ezredes. Az ünnepségen résztvevők a korona ezeresztendős és a Koronaőrség történetének főbb eseményeit is meghallgathatták. Mint elhangzott, a Szent Koronát összesen 11 alkalommal szállították a magyar határokon túlra: elsőként 1205-ben került az országtól távol, utolsó hazatérésére pedig 1978. január 5-én került sor. Kovács Vilmos kitért a koronát érintő eseményeire a második világháború alatt, valamint az 1945 utáni, amerikai megőrzés körülményeire. „Mi megvédjük a Koronát, a Korona megvéd minket” – zárta beszédét a Koronaőrség régi jelmondatával a HM HIM parancsnoka.

Az ünnepélyes szalagátvágást követően Harangozó Vilmos esperes plébános megáldotta a Koronaőrző Emlékhelyet, majd az érdeklődők megtekinthették az újjá varázsolt kiállítást.

Képek: Rácz Tünde

Trautman Balázs

