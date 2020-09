Iszlám Állam - Elfogták Törökországban a terrorszervezet helyi parancsnokát

2020. szeptember 1. 11:28

A török hatóságok elfogták és letartóztatták az Iszlám Állam (IÁ) dzsihadista terrorszervezet törökországi parancsnokát, Mahmut Özdent - jelentette be kedden Süleyman Soylu török belügyminiszter.

Az Anadolu török állami hírügynökség értesülése szerint a férfit a dél-törökországi Adanában fogta el a terrorelhárítás. A gyanúsítottat onnan Isztambulba szállították, majd megkezdték a kihallgatását.



Soylu keddi Twitter-bejegyzésében azt is jelezte, hogy "jelentős tervek" voltak a férfi birtokában.



A belügyminiszter később újságíróknak úgy nyilatkozott, hogy Özden Irakból és Szíriából folyamatosan kapta az utasításokat arra vonatkozóan, hogy hozzon létre egy 10-12 fős csoportot, és hajtson végre "megmozdulásokat" Törökországban. Hozzátette: a férfivel kapcsolatban álló, letartóztatott IÁ-tagok kihallgatása is zajlik.



A tárcavezető egyúttal arra mutatott rá, hogy bizonyos dolgok "összezavarták", miután olyan terveket is találtak, amelyek egyáltalán nem jellemzők az IÁ-ra. Az Iszlám Állam dzsihadistái 2015-ben és 2016-ban számos fegyveres támadást és robbantást hajtottak végre Törökországban, amelyek közel 300 halálos áldozatot követeltek. A szervezet egyik legutóbbi támadása során egy merénylő 2016 szilveszterén 39 embert agyonlőtt egy zsúfolt isztambuli mulatóban.



Törökországban azóta is rendszeresek a terrorszervezet feltételezett tagjai és támogatói elleni razziák.

MTI