Morawiecki: a második világháborút két totalitarizmus robbantotta ki

2020. szeptember 1. 11:33

A második világháborút két totalitarizmus, a hitleri és a szovjet robbantotta ki, a Nyugat pedig passzív maradt a Lengyelország elleni kettős agresszióval szemben - hangsúlyozta Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő kedden a nyugat-lengyelországi Wielunban tartott évfordulós megemlékezésen.

Wieluń városközpontja a német terrorbombázás után 1939. szeptember 1-jén - wikipedia

Morawiecki óriási hibának, mulasztásnak és elvakultságnak nevezte azt, hogy 81 évvel ezelőtt a nyugati országok tétlenek voltak a Lengyelországot 1939. szeptember 1-én ért német agresszióval szemben, illetve akkor is, amikor a Szovjetunió ugyanazon évben, szeptember 17-én megtámadta és elfoglalta Lengyelország keleti területeit.



Ezt a hibát soha többé nem szabad elkövetni, különben újból tragédiák következhetnek be - húzta alá Morawiecki.



A lengyel kormányfő Wielunban a háború első civil áldozatainak emléke előtt tisztelegett. Az alvó lengyel kisvárosra 81 évvel ezelőtt, szeptember 1-jére virradóra a német légierő 350 bombát dobott le, 1200-2000 lakos halálát okozva..



Az évfordulóról hagyományosan megemlékeznek kedd hajnalban a második világháború első európai ütközetének helyszíneként számontartott - Gdansk melletti - Westerplatte-félszigeten is, amelyet a náci Németország szintén szeptember 1-jén támadott meg.



Andrzej Duda elnök a westerplattei ünnepségen közölte: sikerült azonosítani öt, a félszigetet 81 évvel ezelőtt védő lengyel katonát, akiknek földi maradványait tavaly hantolták ki öt másik, feltehetően ugyancsak elesett katona tetemével együtt.



Az 1939-1945 közötti német megszállás emberáldozatainak számát a lengyel Nemzeti Emlékezet Intézete (IPN) közel hatmillióra teszi, az áldozatok fele zsidó származású lengyel volt. Az anyagi veszteségekről 2017 óta egy parlamenti munkacsoport elemzést készít.



A csoport vezetője, Arkadiusz Mularczk képviselő a PAP hírügynökségnek kedden elmondta: a terjedelmes zárójelentést jelenleg angol és német nyelvre fordítják, közzététele pedig politikai döntésen múlik. Lengyelország 1947-ben 250 milliárd háború előtti zlotyra - mai árfolyamon mintegy 850 milliárd amerikai dollárra - becsülte a Németország okozta második világháborús veszteségeket.

MTI