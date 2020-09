Román sajtó: az RMDSZ kulcsszerepet játszott a PNL-kormány maradásában

2020. szeptember 1. 12:56

A Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek (RMDSZ) és a nemzeti kisebbségek parlamenti képviselőinek kulcsszerepük volt abban, hogy talpon maradt a jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) kisebbségi kormánya - állapították meg egybehangzóan a keddi bukaresti lapok.

A Ludovic Orban vezette kabinet ellen a legnagyobb frakcióval rendelkező ellenzéki Szociáldemokrata Párt (PSD) terjesztett be bizalmatlansági indítványt, amelyben a járványhelyzet rossz kezelésével és korrupcióval vádolták a PNL-kormányt. A baloldalnak a papírforma szerint többsége van a parlamentben, de a hiányzók miatt a kisebbségek támogatására szorultak, amit azonban ezúttal nem kaptak meg: az RMDSZ és a kisebbségi képviselők a névsorolvasásnál nem mentek be a terembe, így nem gyűlt össze a határozatképességhez és kormánybuktatáshoz szükséges többség, és az ülést be kellett rekeszteni.



"Az RMDSZ és a kisebbségek az új hatalom oldalára álltak" - vonta le a következtetést Sebastian Zachmann, a liberális Adevarul cikkírója, arra utalva, hogy egy bizalmatlansági szavazáson valójában nem lehet tartózkodni: aki nincs jelen, vagy nem szavazza meg az indítványt, az a kormányt segíti.



A jobboldali G4Media hírportálon Dan Tapalaga is úgy értékelte: ismét az RMDSZ volt a mérleg nyelve, és értésére adta az Orban-kormánynak, hogy megbuktathatta volna, de nem tette. A cikkíró szerint egyelőre csak találgatni lehet, hogy mibe került a magyarok segítsége. Úgy véli: a PNL-kormány közpénzeket ígérhetett az RMDSZ választási kampányban lévő polgármestereinek, támogatást más politikai célkitűzésekhez, vagy azt, hogy bevonja az RMDSZ-t az év végi parlamenti választások után alakítandó új kormányba.



Alina Mungiu-Pippidi politológus, a Romania Curata mozgalom vezetője a Hogyan győzd le a korrupciót korrupcióval című írásában úgy véli, hogy a politikai ellenfelei által korrupcióval vádolt PSD-t korrupt módszerekkel fosztotta meg az árnyékhatalom az RMDSZ és a kisebbségi frakció támogatásától, azzal zsarolva őket, hogy lefújják a port az ellenük indított bűnvádi eljárásokról.



Maguk a szociáldemokrata politikusok is elismerték, hogy arra számítottak: az RMDSZ besegít a kormánybuktatásába. Alfred Simonis, a PSD képviselőházi frakcióvezetője szerint remélték, hogy az RMDSZ nem támogatja Ludovic Orban kormányát, azok után, amilyen bánásmódban részesült a magyar közösség a kormány és Románia elnöke részéről.



A frakcióvezető hozzátette: a maga részéről nem tartja időszerűnek, hogy a parlament (a járványhelyzet miatt összehívott) rendkívüli ülésszakán beterjesztett bizalmatlansági indítvány vitáját a kedden kezdődött rendes őszi ülésszakon még egyszer megpróbálják napirendre tűzni. A meghiúsult kormánybuktatási kísérlet utáni teendőkről várhatóan a következő napokban dönt a legnagyobb ellenzéki párt.



