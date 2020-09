Megköszönő gálával kezdődik az évad a Szegedi Nemzeti Színházban

2020. szeptember 1. 13:35

Az egészségügyi és szociális ágazatban dolgozóknak a tavaszi veszélyhelyzet idején nyújtott munkájukat megköszönő gálával kezdi szombaton évadát a Szegedi Nemzeti Színház - közölte a teátrum főigazgatója kedden a Tisza-parti városban.

Barnák László - szeged.hu

Barnák László főigazgató az évadnyitó társulati ülésen elmondta, hogy a Köszönjük Magyarország! Köszönjük Szeged! című esten többségében idén a színházhoz szerződött művészek lépnek föl.



Már szeptember közepén elkezdődik a tavasszal elmaradt 55 előadás pótlása, de a határátlépést érintő korlátozások miatt Pintér Béla legismertebb darabja, a Parasztopera bemutatóját, melyet az Újvidéki Színházzal koprodukcióban állítanak színpadra, 2021-re halasztották - közölte a színész-rendező.



A Szegedi Kortárs Balett Juronics Tamás Blue címet viselő darabját mutatja be ősszel. Tavasszal a társulat a Szegedi Szimfonikus Zenekarral együttműködve a táncművész-koreográfus Bartók Béla Concerto című darabjára készített művével jelentkezik.

Juronics Tamás - szegedikortarsbalett.hu



A prózai társulat október elején mutatja be Orwell 1984 művének színpadi adaptációját, melyet Horgas Ádám készített és rendez. Szintén tavaszról elhalasztott premier lesz Csehov Sirály című színműve Barnák László rendezésében. Novembertől láthatja a közönség A padlást, melyet Méhes László állít színpadra.



Benkó Bence és Fábián Péter a Black comedy című vígjátékot viszi színre, a világszerte egyik legtöbbet játszott musicalt, a Chicagót pedig Horgas Ádám rendezi. Magyarországi bemutatóként tűzik műsorra a kortárs dráma egyik "fenegyereke", Martin McDonagh Nagyon, nagyon, nagyon sötét anyag című feketekomédiáját. Utolsó premierként Alföldi Róbert rendezi Székely Csaba Mária országa című darabjának ősbemutatóját.



Az operatársulat premierjeinek sorát a Tannhäuser tavaszról elhalasztott koncertszerű előadása kezdi. November végén Juronics Tamás rendezi Mozart Szöktetés a szerájból című vígoperáját, majd Kovalik Balázs 25 évvel ezelőtti Turandot előadását Toronykőy Attila újítja föl. Puccini Bohémélet című darabját operabeavatóként tűzik műsorra. Az évad végére egy kórusprodukciót terveznek Purcell Dido és Aeneasából, valamint Offenbach Tulipatan szigete című művéből, melynek új magyar fordítását Závada Péter készíti.



Az elmúlt évekhez hasonlóan a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Karának vizsgaprodukcióját is láthatja a közönség, melyet a Színház- és Filmművészeti Egyetem végzős zenés rendező szakos hallgatóival együtt állítanak színpadra.



Folytatódik a teátrum Kooperáló színház pedagógiai programja: színjátszóköröket szerveznek általános és középiskolásoknak és felnőtteknek, újabb osztálytermi előadásokat és a darabokhoz kapcsolódó felkészítő és feldolgozó foglalkozásokat tartanak.



Barnák László kitért arra, hogy a társulat és a közönség védelme érdekében a színház épületeibe mindenki csak hőmérsékletmérést követően léphet be, kötelező a kézfertőtlenítés, a közösségi terekben a maszk viselése. A torlódás elkerülése érdekében pedig soronként engedik ki a közönséget a nézőtérről a szünetekben és az előadások végeztével.



MTI