Koronavírus - Nagyszabású gálát tart az Opera

2020. szeptember 1. 14:37

Nagyszabású KoronaGálát tart 28 operaénekes részvételével az Opera az Eiffel Műhelyházban, a szeptember 7-i koncerten egyebek mellett Mozart, Rossini, Verdi, Wagner és Puccini legnépszerűbb áriái is felcsendülnek zongorakísérettel - közölte a Magyar Állami Operaház kedden az MTI-vel.

A közlemény felidézi, hogy a járványhelyzet miatt az Eiffel Műhelyház hivatalos átadása néhány hónapot csúszik, azonban az augusztus végi Parkfoglaló gála után az Opera most az impozáns Mozdonycsarnokban is meg szeretné ünnepelni új épületkomplexumának megvalósulását. Az esten fellép művészek a magyar és az európai operairodalom jól ismert és közkedvelt áriáit adják elő, kiegészítve kortárs magyar operák részleteivel, sőt ritkán hallható különlegességekkel is.



Mint írják, a kétrészes műsorban fellép Alexandru Agache, Balczó Péter, Balga Gabriella, Boncsér Gergely, Boross Csilla, Bretz Gábor, Cser Krisztián, Fekete Attila, Gál Erika, Haja Zsolt, Kálmán Péter, Kálmándy Mihály, Kiss Tivadar, Komlósi Ildikó, Kovács István, Kovácsházi István, László Boldizsár, Létay Kiss Gabriella, Megyesi Zoltán, Miklósa Erika, Palerdi András, Rácz Rita, Sümegi Eszter, Szappanos Tibor, Szántó Andrea, Szegedi Csaba, Szemere Zita, Szerekován János és Váradi Zita, míg a két rész zárószámaiban az Opera Énekkara is képviselteti magát.



A koncerten részletek hangzanak el például Mozart Don Giovanni és Figaro házassága, Rossini A sevillai borbély, Verdi Rigoletto és Traviata, Puccini Manon Lescaut, Bohémélet és Pillangókisasszony, valamint Wagner Tannhäuser című operáiból. Emellett a Bánk bán, az Andrea Chénier és a Gioconda népszerű dallamai, továbbá Antonio Carlos Gomes Salvator Rosa, valamint Gyöngyösi Levente A Mester és Margarita című művének egy-egy áriája is megtalálható a programban.



Egy nappal korábban, vasárnap a Magyar Állami Operaház Zenekara, Énekkara (karigazgató: Csiki Gábor) és Gyermekkara (karvezető: Hajzer Nikolett) Stefan Soltész vezényletével, Bátori Éva, Meláth Andrea, Rálik Szilvia, Sáfár Orsolya, Szántó Andrea, Palerdi András és Pataky Dániel közreműködésével szintén az Eiffel Műhelyházban tartja Mahler 8. szimfóniájának nyilvános főpróbáját. A monumentális Ezrek szimfóniája, amely premierként október 1-jén hangzik el ugyanott, regisztrációhoz kötve ingyenesen meghallgatható - áll az összegzésben.

MTI