Az idén csaknem 60 milliárd forint jut a kutatói életpályák támogatására

2020. szeptember 1. 17:05

Az új pályázati lehetőségeknek köszönhetően idén összesen csaknem 60 milliárd forint jut a kutatói életpályák támogatására - mondta a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) keddi sajtótájékoztatóján a szervezet tudományos és nemzetközi elnökhelyettese.

Szabó István kifejtette, hogy a legjelentősebb összeget, csaknem 43,9 milliárd forintot a Tématerületi Kiválósági Program (TKP) közvetíti a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap keretéből. A pályázat 27 tudományos intézmény 92 tématerületi kutatását támogatja.



Az elnökhelyettes a kutatók és kisebb kutatói csoportok kiválósági támogatásai közül elsőként az Új Nemzeti Kiválósági Programot (ÚNKP) emelte ki. A programon belül meghirdetett Tudománnyal fel! Felsőoktatási doktorvárományosi és posztdoktori kutatói ösztöndíjpályázattal teljessé vált a kutatói életpálya támogatása, hiszen a legfiatalabb kutatókat segíti, azokat, akik még nem rendelkeznek elegendő publikációval - tette hozzá.



Szabó István hiánypótló kezdeményezésnek tekinti az idén létrejött Kooperatív Doktori Programot (KDP), amely a legjobban hasznosítható kutatásokat ösztönzi. A kutatási témák kijelölésében és a program döntéshozatalában ennek megfelelően a vállalti képviselők is szerepet kapnak. A KDP iránt a tapasztalatok alapján már most jelentős az érdeklődés - mondta az igazgatóhelyettes, hangsúlyozva, hogy a vállalkozások évek óta egyre nyitottabbak az együttműködésre a kutatókkal.



A kutatási és fejlesztési tevékenységek - mint mondta - jelentősen felértékelődtek, hiszen Magyarország jelentős mértékben tudta növelni a hozzáadott értékét a globális gazdasághoz, és számos nemzetközi hátterű innovációs beruházást vonzott belföldre.



Az OTKA-pályázatokon a nemrég született döntés alapján 320 kutató és kutatócsoport kapott összesen 11 milliárd forint hozzájárulást. Szabó István kiemelte, hogy a végleges támogatási összeg 300 millió forinttal haladta meg a tervezettet. A többlet 7, nemzetgazdasági szinten is ígéretes projektekhez járulhat hozzá - közölte.



Az NKFI Hivatal igazgatóhelyettese úgy véli, hogy a kibővített pályázati rendszer minden fiatal tehetség számára biztosít támogatási lehetőséget és fölkelti a figyelmet a legjobban hasznosuló kutatások iránt.

MTI