A koronavírus áldozata lett Benedek István, marosvásárhelyi hematológus

2020. szeptember 1. 17:40

Az új típusú koronavírus-fertőzés áldozata lett Benedek István orvos, a Maros megyei sürgősségi kórház hematológiai klinikájának vezetője - közölte kedden az Agerpres hírügynökség. A 71 éves orvost kedden érte a halál.

Benedek István - erdely.ma

Benedek István csontvelő-átültetési központot létesített a marosvásárhelyi hematológiai klinikán, ahol 2001-ben először végeztek Romániában csontvelő-átültetést felnőtt páciensen. A klinikán azóta közel 400 csontvelőátültetést végeztek el. Az általa vezetett orvoscsoport úttörő szerepet vállalt Romániában az őssejtek beültetése terén is.



Benedek István a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) tanáraként, klinikavezetőként több mint 200 tudományos dolgozat szerzője, és ugyanennyi szakdolgozat vezetője volt. Több külföldi orvosi egyetem avatta díszdoktorává. Munkásságát a Pápai Páriz Ferenc Alapítvány életműdíjjal, a budapesti Semmelweis Egyetem Dr. Genersich Antal Alapítványa Genersich-díjjal ismerte el.



Benedek István az orvosi munkássága mellett a magyar közéletben is szerepet vállalt: 1996 és 2016 között a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) színeiben a marosvásárhelyi önkormányzatban tevékenykedett, hosszú ideig a szövetség önkormányzati frakcióját, 2008 és 2012 között az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetét is vezette.



Az RMDSZ keddi közleményében példa értékűnek nevezte a magyar közösség iránti elkötelezettségét.

MTI