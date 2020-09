Hungarofóbia: Magas kockázatú országgá nyilvánította hazánkat Belgium

2020. szeptember 1. 18:36

A koronavírus-járvány szempontjából magas kockázatú, piros besorolású országgá nyilvánította Magyarországot Belgium, ami a belga külügyminisztérium honlapján kedden közzétett információk szerint azt jelenti, hogy tilos a nem alapvető fontosságú utazás Magyarországra.

A szaktárca tájékoztatása szerint a magas kockázatú országokból érkezők számára Belgium kötelező karantént és vírustesztet ír elő.



A The Brussels Times című angol nyelvű belga hírportál információi szerint azokra, akik a frissített besorolás közzétételét követő 48 órán belül visszatérnek, illetve beutaznak Belgiumba, az utazásuk kiinduló országára vonatkozó korábbi besorolás szerinti kötelezettségek vonatkoznak. A vírusteszt elvégzése, valamint az önként vállalt házi karantén azonban esetükben is ajánlott.



A járványügyi szempontból magas kockázatú országok listáján Magyarország mellett Andorra, Bulgária, Horvátország, Franciaország, Spanyolország és Nagy-Britannia egyes régiói, valamint Dánia, Finnország, Málta és Románia szerepel.



Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) kedden javított Belgium járványügyi besorolásán. Világos narancssárga, azaz járványügyi szempontból kockázatos, de a fertőzöttséget tekintve kevésbé súlyos országok közé sorolta az országot. A szeptember elsejétől érvényes besorolás oka, hogy a 100 ezer lakosra jutó fertőzöttek száma 60 alá csökkent, 56,1-re mérséklődött a mintegy 11,5 millió lakosú országban.



A belga nemzeti közegészségügyi intézet kedden közzétett jelentése szerint továbbra is lefelé tart a fertőzési mutató Belgiumban. A múlt hét folyamán átlagosan 431 ember esetében lett pozitív a vírusteszt eredménye, ami 12 százalékos csökkenést jelent az azt megelőző hét adataihoz képest. A kórháza szállítottak száma 41 százalékkal, átlagosan napi 14,4-re esett vissza. Jelenleg 243 az ápoltak száma, közülük 71-en részesülnek intenzív ellátásban. Mindként mutató jelentős csökkenést mutat. A betegségben elhunytak átlagos napi száma 4 volt, ami 44 százalékkal marad el az előző hét adataitól. Ez idáig 9895-en váltak a járvány áldozatául, valamint megjelenése óta 85 236 fertőzöttet jegyeztek fel Belgiumban.

MTI