Bíróságon emelt panaszt a Navalnij alapítványa a nyomozás elmaradása miatt

2020. szeptember 1. 19:08

Panaszt emelt az orosz Nyomozó Bizottságnak (SZK) az Alekszej Navalnij ellenzéki politikussal történt incidens ügyében tanúsított tétlensége miatt kedden az egyik moszkvai kerületi bíróságon Vjacseszlav Gimagyi, a Navalnij alapította Korrupcióellenes Küzdelem Alapítványának (FBK) ügyvédje.

Ivan Zsdanov, az FBK igazgatója Twitter-bejegyzésében rámutatott, hogy az alapítvány már augusztus 20-án, Navalnij omszki kórházba szállításának napján feljelentést tett mérgezés gyanújával az SZK-nál, de az azóta eltelt 12 nap során semmilyen választ sem kapott, még visszautasítást sem. Az alapítvány azt akarja elérni, hogy az ügyben közéleti személyiség elleni gyilkossági kísérlet, élet veszélyeztetése címén induljon bűnügyi nyomozás.



Navalnijt augusztus 20-án Omszkban szállították kórházba. Családtagjai és munkatársai szerint megmérgezték, de az orosz orvosok ezt határozottan tagadták. A kómában lévő politikust augusztus 22-én Berlinbe szállították, ahol a Charité egyetemi klinika orvosai augusztus 24-én közölték, hogy az első vizsgálati eredmények kolinészteráz-gátló mérgezésre utalnak.



Több külföldi vezető politikus az ügy átlátható kivizsgálását követelte Oroszországtól. Az orosz főügyészség az európai jogsegély-egyezmény alapján felvilágosításért fordult a német rendvédelmi szervekhez.



Szergej Lavrov orosz védelmi miniszter kedden valótlanságnak nevezte azt a vádat, hogy Moszkva nem indított vizsgálatot Navalnij ügyében. Mint mondta, a belügyminisztérium előzetes vizsgálatba kezdett, és nyomozás akkor kezdődhet meg, amikor kiderül, hogy valójában mi történt. Rámutatott, hogy a Navalnijt több mint egy hete kezelő német orvosok sem tudták megállapítani, hogy mi történt vele, és nem adnak ki információt vele kapcsolatban.



Navalnij az incidenst megelőzően egyebek között azért járt Szibériában, hogy videót forgasson a kormányzó Egységes Oroszország párt tagjainak általa feltételezett korrupciójáról. A novoszibirszki városi tanács tagjai ingatlanfejlesztési ügyeivel foglalkozó első, csaknem 40 perces anyagot az alapítvány hétfőn közzétette a világhálón, a szeptember 13-án esedékes helyhatósági választások kampányidőszakára időzítve.



Az FBK egyébként formailag július végén feloszlott - újbóli bejegyeztetése Jogvédő Alapítvány néven folyamatban van -, mert a bíróság súlyos, összességében 88 millió rubel (napi árfolyamon több mint 356 millió forint) bírság kifizetésére kötelezte az alapítványt, magát Navalnijt és Ljubov Szobolt, a szervezet jogászát a Moszkovszkij Skolnyik elnevezésű cég kártérítési keresete alapján.



Az alapítvány ugyanis tavaly decemberben azzal vádolta meg a közétkeztetési pályázatot elnyert Concord élelmiszeripari céget - amelynek tulajdonlásában átfedés van a felperessel -, hogy köze volt a moszkvai iskolákban 2018-ban kimutatott több tucatnyi vérhas-megbetegedéshez.



Feltételezések szerint mindkét cég az ellenzéki sajtóban "Putyin szakácsaként" emlegetett Jevgenyij Prigozsin érdekeltségéhez tartozik. Prigozsin szerepel az amerikai szankciólistán, mert hozzá kötötték a 2016-os amerikai elnökválasztásba való internetes beavatkozással vádolt szentpétervári "trollgyár" működését, valamint zsoldoscsoportok délkelet-ukrajnai, közel-keleti és afrikai tevékenységét.



A Concord egyébként közleményt tett közzé, amelyben közölte: az Interpol egy augusztus 28-án kelt levélben arról tájékoztatta Prigozsint, hogy az Interpol törölte a körözési listájáról, miután márciusban - kevesebb mint egy hónappal a per tervezett megkezdése előtt - az Egyesült Államok Columbia Szövetségi Kerületi Körzeti Bírósága ejtette a Concorde elleni ügyet, amelyben a üzletember, 12 másik személy, valamint két másik entitás volt érintett. Az Interpol visszavonta Prigozsin kiadatására vonatkozó kérelmet.



Ljubov Szobol hétfőn közölte, hogy számláját a bírósági végrehajtók 34 millió rubeles követeléssel terhelték meg. Prigozsin az elmúlt napokban bejelentette, hogy a bírságot a kórházba került Navalnijon is kíméletlenül be fogja hajtani.

