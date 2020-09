Fucsovics ötödik nekifutásra megszakította rossz sorozatát a US Openen

2020. szeptember 2. 11:25

Fucsovics Márton pályafutása első győzelmét aratta az amerikai nyílt teniszbajnokság, a US Open főtábláján: a nyíregyházi játékos a bolíviai Hugo Dellient múlta felül három játszmában a nyitófordulóban. A nőknél Babos Tíma az első fordulóban búcsúzott.

Magyar idő szerint szerda éjjel mutatkozott be a US Openen a világranglista 66. helyén álló teniszezőnk, Fucsovics Márton. Az első fordulóban a bolíviai Hugo Dellien kezdett jobban ellene, 1:1-es állásnál elvette Fucsovics adogatójátékát, de több öröme már nem volt az első szettben. Davis-kupa-csapatunk alapembere lendületbe jött, és előbb utolérte az ellenfelét, majd még három játékot nyerve be is húzta az első szettet 6:3-ra.

Fucsovics magabiztosan játszott a US Open nyitófordulójában Fotó: Mirkó István

A második játszma is 3:3-ig volt nyílt, utána Fucsovics nem hagyott esélyt az ellenfelének, nem is lehetett más a vége, mint egy újabb 6:3-as szett. Hamarosan felkerült a pont az i-re: ugyan az első adogatójátékával meggyűlt a baja Fucsovicsnak a harmadik szett elején, összesen négy bréklabdát kellett hárítania, de végül megnyerte a gémet, és könnyedén, 6:1-re söpörte be a harmadik játszmát, és a mérkőzést is, amely 108 pecig tartott.

A 28 éves magyar teniszező következő ellenfele a 14. helyen kiemelt bolgár Grigor Dimitrov lesz, akit múlt héten legyőzött a Cincinnatiből New Yorkba áthelyezett kemény pályás tornán.

Babos Tímea számára női egyesben véget ért az idei US Open. A párosban háromszoros Grand Slam-győztes és háromszoros világbajnok soproni játékos a 2017-ben döntős amerikai Madison Keystől kapott ki 6:1, 6:1-re a nyitófordulóban. Babos a francia Kristina Mladenovic oldalán párosban vigasztalódhat.

US Open, 1. forduló, érdekesebb eredmények.

Férfiak: Fucsovics–Dellien (bolíviai) 6:3, 6:3, 6:1, Dimitrov (bolgár, 14.)–Paul (amerikai) 6:4, 6:3, 6:1, Thiem (osztrák, 2.)–Munar (spanyol) 7:6 (8-6), 6:3-nál Munar feladta. Kuznyecov (orosz)–Querrey (amerikai) 6:4, 7:6 (8-6), 6:2, Nagal (indiai)–Klahn (amerikai) 6:1, 6:3, 3:6, 6:1.

Nők: Keys (amerikai, 7.)–Babos 6:1, 6:1, Muguruza (spanyol, 10.)–Hibino (japán) 6:4, 6:4, Mertens (belga, 16.)–Siegemund (német) 6:2, 6:2, Anisimova (amerikai, 22.)–Tomova (bolgár) 7:5, 7:5.

magyarnemzet.hu