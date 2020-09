Tour de Hongrie - Valter Attila kékestetői diadalával összetett győztes

2020. szeptember 2. 20:39

Az összetett- és szakaszgyőztes Valter Attila, a CCC Team versenyzője (k), mellette a második helyezett amerikai Quinn Simmons, a Trek-Segafredo versenyzője (b) és a harmadik helyen végzett ausztrál Damien Howson, a Mitchelton-Scott versenyzője a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny eredményhirdetésén Kékestetőn 2020. szeptember 2-án. MTI/MTI Fotószerkesztőség/Komka Péter

Valter Attila nyerte a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyt, miután a szerdai zárószakasz utolsó kilométerén kiváló versenyzéssel lerázta riválisait.

A királyetapon három gyorsasági részhajrá és - a kékestetői hegyi befutóval együtt - három hegyi hajrá várt a 109 fős mezőnyre, amely 13 fokban, borús időben vágott neki Miskolcról a 188 kilométeres, 3259 méter szintkülönbséget tartalmazó távnak.

A sárga trikós ausztrál Kaden Groves mögött a magyar válogatott Szatmáry András 7 másodperces hátránnyal állt a szakasz előtt, míg Dina Márton (Kometa-Xstra), Valter Attila (CCC) és Kusztor Péter (Novo Nordisk) lemaradása egyaránt 12 másodperc volt.

A sérülésből lábadozó Fetter Erik 10-15 versenyző vetélkedését jósolta, közéjük sorolva a tavaly második Dina Mártont és a legutóbb harmadik Valter Attilát, akik ugyancsak 10-12 esélyest soroltak fel előzesen az etap és a verseny megnyerésére.

Sok néző beöltözve, jelmezben vagy zászlóval várta a mezőny elhaladását, kivonult a bükkszentkereszti tűzoltóság, míg Felsőtárkányban egy kézzel írt molinón az építőiparba invitálták a kerékpárosokat.

Már a rajt után, a Hollóstetőig vezető emelkedőn voltak szökési kísérletek, utána ketten tekertek el a mezőnytől, míg Mátraházánál az emelkedőn egy bringás haladt az élen, akihez a lejtmenetben hárman zárkóztak fel. Az élcsoport a záró emelkedő megkezdésekor 40 másodperc fórral rendelkezett, 12 kilométerrel a cél előtt fogta be őket a mezőny a sárga trikós vezetésével. Ezt követően a komoly tempót diktáló Jumbo-Visma állt az élre, az út szélén összegyűlt tömeg pedig lelkesen üdvözölte a felfelé tekerő kerékpárosokat.

A 8,7 százalékos átlagmeredekségű utolsó három kilométer alatt 248 méter szintkülönbséget dolgoztak le, előzetesen Valter úgy kalkulált, hogy várhatóan ezen a részen dől el a viadal.

Mátraházán a CCC szakította szét a sort, sorra jöttek a támadási kísérletek, Damien Howson eltekert a többiektől, a 9 fős üldözősorban pedig ott jött Valter. A hegyet tökéletesen ismerő 22 éves magyar sportoló 800 méternél meglódult, befogta az erejével elkészült ausztrált, és magabiztos előnnyel megnyerte a szakaszt és az összetettet is. Utóbbival kiérdemelte a sárga trikót, és a hegyi pontversenyben is az élen zárt.

Az MTI-nek leszögezte: a rengeteg munka kifizetődött, hiszen a támadásáig azt érezte, nem megy nyélen.

"Versenyt csak így lehet menni, amikor látjuk a nagyokat a tévében, amikor megindulnak a végén, hogy addig nem nyomják. Most én is azt éreztem, hogy addig a tempóig elvoltam, ott pedig... Az ország feltolt" - hangsúlyozta Valter. Mint mondta, a Jumbo-Visma versenyzői nem a legjobb taktikát alkalmazták, hiszen a helyükben felváltva támadott volna, ebben az esetben neki követnie kellett volna a riválisokat. Noha nagy tempóban vezettek, ő tudta, hogy az emelkedő kilankul, ahol ő tudott spórolni. Segítette, hogy a csapattársa támadott, hisz többen elfáradtak abban, hogy ezt átvették.

"Jól tudtam helyezkedni, ezen a részen nem kellett a maximumon mennem. Kiválóan csinálta a csapattársam, Wisniowski."

Valter elárulta, tudta, hogy van benne erő még egy nagy támadásra, abban nem volt biztos, hogy hányan fognak tudni vele menni.

"Éreztem, hogy jók a lábaim, nem vagyok maxon, és olyat tudok indulni, amivel maximum egy-két ember tud lépést tartani" - fogalmazott. Hozzáfűzte, a pulzusa is jó volt, és a leadott teljesítménye is.

Felidézte, az ötszázas táblánál már nagyon fáradt volt, és bár gondolta, hogy ha a többiek jó erőben lettek volna, akkor egyből követik, tartott attól, hogy valaki még újítani tud. Az utolsó balkanyarba egyedül akart érkezni, ez sikerült is, és még arra is tudott figyelni, hogy ne ünnepeljen túlságosan hamar, csak az utolsó ötven méterre engedett magának lazítást.

Valter Attila, a CCC Team versenyzője célba ér a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny ötödik, 188 kilométeres Miskolc-Gyöngyös-Kékestető szakaszán Kékestetőn 2020. szeptember 2-án. MTI/Komka Péter

Az összetett második helyét a tavaly junior világbajnok amerikai Quinn Simmons szerezte meg, harmadikként az ausztrál Damien Howson zárt.

A sprinterek pontversenyében Valter csapattársa, a három szakaszt nyert olasz Jakub Mareczko zárt az élen, ezzel kiérdemelte a zöld trikót.

Eisenkrammer Károly főszervező a befutó utáni pillanatokban az MTI-nek bevallotta: kicsit elsírta magát.

"Fantasztikus érzés, nagyjából 1500 méterig követtem a verseny közvetítését, aztán lesétáltam az utolsó kanyarig, és azt vártam, hogy négyszáz méternél majd jönnek hárman-négyen, köztük Attila. De nem ezt láttam, hanem azt, hogy teljesen egyedül jött" - szögezte le. Hozzáfűzte: 15 évet kellett várni az újabb magyar sikerre, legutóbb hazai versenyzőként Lengyel Tamás nyerte meg 2005-ben a magyar körversenyt.



Eredmények:

5. (utolsó) szakasz, Miskolc-Gyöngyös-Kékestető, 188 km:



1. Valter Attila (CCC) 4:35:15 óra

2. Quinn Simmons (amerikai, Trek-Segafredo) 10 másodperc hátrány

3. Damien Howson (ausztrál, Mitchelton-Scott) 12 mp h.



A 41. Tour de Hongrie összetettjének végeredménye:



1. Valter 18:45:55 óra

2. Simmons 12 másodperc hátrány

3. Howson 16 mp h.

Eisenkrammer szerint olyan volt a verseny, mintha Hollywoodban írták volna

A főszervező Eisenkrammer Károly szerint a magyar országúti kerékpáros körverseny, a szerdán zárult Tour de Hongrie története olyan volt, mintha Hollywoodban írták volna.

A sportvezető erről az M1 aktuális csatornán beszélt szerdán, ahol kijelentette: Valter Attila összetett győzelme a versenyzőnek és az egész magyar kerékpársportnak nagy siker.

A Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny mezőnye az ötödik, 188 kilométeres Miskolc-Gyöngyös-Kékestető szakaszon Mátraházán 2020. szeptember 2-án. MTI/Komka Péter

"Azért dolgoztunk, hogy balesetmentes és biztonságos, sokmillió néző által nézett versenyt szervezzünk, és bár titkon bíztunk jó magyar szereplésben is, a mezőny erőssége miatt elvárásunk nem volt" - fogalmazott Eisenkrammer.

Kiemelte, Valter öt napon át kimagaslóan biciklizett, teljesítményéhez azonban a szurkolók is rengeteget hozzátettek.

"A csapattársai viccelődtek is vele, és megkapta a Hajrá Attila becenevet, mert a fél ország vele és Dina Marcival volt teleplakátolva, mindenki rájuk volt kíváncsi, rengetegen biztatták őket az utak mellett is. Úgy gondolom, jó úton járunk, hogy sztárt faragjunk belőlük, egyre többen ismerik a nevüket" - ecsetelte a főszervező.

Magáról a szervezésről azt mondta, az eredetileg májusra, a Giro d'Italia magyarországi rajtja utánra tervezett viadalt júniusban gyakorlatilag a nulláról kellett ismét felépíteniük, ugyanis bár az útvonal nagyjából adott volt, minden engedélyeztetési eljárást, logisztikai feladatot és a médiapartnerekkel való egyeztetést újra össze kellett hozni.

"Végül kiváló időpontban, fantasztikus mezőnnyel tudtuk megvalósítani a versenyt, amelyet több mint száz országban láttak naponta több millióan. Külföldön is szívesen nézik a magyar körversenyt, a mezőny vonzó a tévézők számára, már csak amiatt is, mert idén olyan csapatokkal találkozhattak, akikhez hozzászoktak a Tour de France, vagy a Giro közben is" - zárta Eisenkrammer Károly.

Az idei, 41. Tour de Hongrie-t Valter Attila nyerte, miután a szerdai zárószakasz utolsó kilométerén kiváló versenyzéssel lerázta riválisait és elsőként ért fel Kékestetőre.

MTI