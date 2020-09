Azbej Tristan: Koncz Zsófia már többet tett az országért, mint Márki-Zay valaha is fog

2020. szeptember 2. 23:58

Szerencsen élesedik az időközi országgyűlési képviselő választási kampány. Az ellenzék pedig hozza a formáját: úgy ígérik mindenki Magyarországát, hogy egy frissen gyógyult antiszemitát indítanak képviselőjelöltnek, és közben megalázó módon szállnak bele az elhunyt édesapja hivatását, a család gyásza közepette is átvenni kész Koncz Zsófiába- hívta fel rá a figyelmet Facebook-oldalán Azbej Tristan arra utalva, hogy a napokban Márki-Zay Péter kocsmai stílusban beszélt a kormánypártok jelöltjéről, Koncz Zsófiáról. A Hódmezővásárhelyet csődbe rántó Márki-Zay azt állította ugyanis Koncz Zsófiáról, hogy a bulizáson kívül eddig nem tett semmit, miközben Koncz Ferenc lánya washingtoni küldetése során az üldözött keresztények megsegítésért is sokat tett – írja a PestiSrácok.

„Nincs ezen semmi meglepő, a hímsovonizmust kiáltó, de minden kormánypárti női politikust tapló módon gyalázó, a gyűlöletkeltéssel vádaskodó, de az antiszemitizmust ipari szinten mosdató ellenzéktől. Ez azóta megszokott tempó náluk, amióta az addigi egyetlen Gyurcsány-párt mellé négy másik is csatlakozott” – így kommentálta közösségi oldalán Azbej Tristan Márki-Zay ízléstelen megnyilvánulásait.

„A gyurcsányizmus persze a „független” Márki-Zay Péter esetében is tetten érhető. Legutóbb épp a napokban tapasztalhattuk, amikor beleszállt egy közelmúltbeli családi tragédia fájdalmaival küzdő fiatal és tehetséges magyar hölgybe. Ez az alávaló támadás azonban nem Márki-Zay lelki szegénységéről tesz tanúbizonyságot, hanem cinikus gonoszságáról” -szögezte le a Miniszterelnökség Üldözött Keresztények Megsegítéséért és a Hungary Helps Program Megvalósításáért Felelős Államtitkárságának vezetője utalva Márki-Zay napokban tett ízléstelen nyilatkozatára, miszerint az édesapja nyomdokaiba lépő Koncz Zsófia korából fakadóan a bulizáson kívül eddig még semmit sem tett. Márki-Zay tájékozatlanságát nem hagyta szó nélkül Azbej Tristan, hiszen Koncz Zsófia washingtoni küldetése során az üldözött keresztények megsegítésért is sokat tett.

„Koncz Zsófia fiatal kora ellenére már most sokkal többet tett ezért az országért, mint Márki-Zay Péter valaha is fog. Magyarország washingtoni szakdiplomatájaként, Zsófia a Hungary Helps – Magyarország segít program küldetésének előremozdításában is jelentős szerepet vállalt. Az ő profi és odaadó munkája hozzájárult ahhoz, hogy az amerikai kormánnyal közösen építhessük újjá Irak legnagyobb keresztény többségű települését, és szorosabb együttműködést alakítsunk ki az üldözött közösségek megsegítéséért tevékenykedő amerikai nem-kormányzati szervezetekkel” – részletezte a fiatal hölgy védelmére kelő Azbej Tristan.

„Polgármester úr, Péter! Miközben Zsófia és diplomatatársai kemény munkával, elismerést és erős szövetségeseket szereztek Magyarországnak és a Hungary Helps Programnak az Egyesült Államokban, addig ön egy gyenge pozőr turistafotóig jutott Kész Zoltánnal” -idézte fel Márki Zay korábbi, szánalmas erőlködését.

„Polgármester úr, Péter! Mielőtt kocsmai stílusban külvilággá kürtöli a kinyilatkoztatásait, jobb lenne, ha tájékozódna gyűlölete tárgyáról. Önjelölt ellenzéki vezérként legyen ez a „demokratikus minimuma”!”– utasította helyre az álkeresztény Márki-Zayt Azbej Tristan.

„Zsófiának pedig sok sikert kívánok ahhoz, hogy Szerencsen folytathassa azt, amit Washingtonban is csinált: a magyar emberek odaadó képviseletét” – zárta sorait a Koncz Zsófia mellett kiálló KDNP-s politikus.

