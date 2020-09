Koronavírus - Ismét csúcsot döntött az elhunytak száma Ukrajnában

2020. szeptember 3. 15:07

Továbbra is gyors ütemben terjed a koronavírus-járvány Ukrajnában, csütörtökre is 2400 fölötti új beteget regisztráltak, és rekordmagas lett az elhunytak száma - derül ki az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) által közzétett adatokból, amelyeket az egészségügyi minisztérium is megerősített.

Az elmúlt napon 2430 új esettel 128 228-ra nőtt az eddigi igazolt fertőzöttek száma, az elhunytaké 54 újabb halálos áldozattal 2710-re emelkedett, miközben eddig 59 676-an gyógyultak meg, közülük előző nap 859-en. Jelenleg 65 842 beteget kezelnek koronavírus-fertőzéssel, számuk 1517-tel nőtt egy nap alatt. A mostanit megelőzően éppen egy nappal korábban jegyezték fel a járvány kezdete óta az egy nap alatt elhunyt legtöbb új beteget, 51-et, valamint a fertőzöttek számának napi növekményében is a legmagasabbat, 2495-öt.

A legtöbb új beteget, 301-et - továbbá öt halálos áldozatot - a kelet-ukrajnai Harkiv megyéből, a második legtöbbet, 280-at pedig az ország második legfertőzöttebb területének számító fővárosból, Kijevből. Utóbbiban az azonosított fertőzöttek száma 14 158-ra, az elhunytaké négy újabb áldozattal 222-re nőtt.

Az ország legfertőzöttebb régiójában, a nyugati félben lévő Lviv megyében az igazolt fertőzöttek száma 208 új esettel már elérte a 15 116-ot, az elhunytaké pedig 11 újabb áldozattal 423-ra emelkedett.

Kárpátalján a jelenlegi adatok alapján az azonosított betegek száma 7788, az elhunytaké két újabb esettel 267 emelkedett, miközben eddig 3389-en győzték le a kórt.

A járvány kezdete óta több mint 1,6 millió PCR-tesztet végeztek el az országban.

A Jevropejszka Pravda hírportál saját értesülésre hivatkozva azt írta, hogy a kormány megváltoztatta korábbi rendeletét, és már nem engedélyezi külföldieknek átutazás céljából a kétnapos tartózkodást Ukrajna területén. Ez elsősorban a Moldovából autóutakon Fehéroroszágba, illetve Oroszországba utazókat érinti, zömében ők éltek ezzel a lehetőséggel. Ukrajna múlt pénteken zárta le határait ismét a külföldiek előtt egyelőre egy hónapra, engedélyezve továbbra is a tartózkodási engedéllyel rendelkezők és több kivételt képező csoport, illetve személy beutazását.

Közben Vitalij Klicsko kijevi főpolgármester csütörtökön egy fórumon arról beszélt, hogy a járvány kezdete óta Kijev csaknem egymilliárd hrivnya, azaz mintegy 11 milliárd forint tervezett bevételtől esett el. Ezt az okozta, hogy csaknem 100 ezer magánvállalkozónak nem volt egyáltalán semmilyen bevétele március óta, így adót és járulékot sem fizetett be a fővárosnak.

MTI