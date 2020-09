Koronavírus - Újabb rekord, háromezer új fertőzöttet azonosítottak Izraelben

2020. szeptember 3. 17:27

Újabb rekorddal több mint háromezer új koronavírus-hordozót azonosítottak Izraelben szerdán - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet csütörtökön.

Az egészségügyi minisztérium csütörtöki adatközlése szerint 3150 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak Izraelben, ami a járvány tavaszi kitörése óta mért legmagasabb szám. A szerdán elvégzett 32 962 teszt 9,5 százaléka bizonyult pozitívnak.

A SARS-CoV-2-vírus okozta okozta betegségben február óta 976-an haltak meg Izraelben, jelenleg 855 koronavírusos beteget ápolnak a kórházakban országszerte, közülük 426-an súlyos állapotban vannak, és 124 embert lélegeztetőgépre kellett tenni.

Ismét összeült csütörtökön a koronavírus-kabinet, hogy megvitassa a következő lépéseket a járvány terjedése ellen. A közszolgálati rádió híradása szerint elsősorban a Roni Gamzu koronavírus-biztos meghatározta "piros" besorolású településekről vitatkoznak, hogy miféle kritériumok alapján kerüljenek a városok és falvak ebbe a legkockázatosabb csoportba, és hogy mely településeket sorolják az eddigi 23 mellé a továbbiakban.

Nyolc "piros" övezet teljes, és 22 másik település éjszakai kijárási korlátozásairól is dönthetnek a súlyosbodó helyzet nyomán a miniszterek. Eddig gazdasági okokból megpróbálták elkerülni a vesztegzár bevezetését, de a fertőzöttek emelkedő száma úgy tűnik, megköveteli ezt a lépést.

Emellett egyre több szó esik a médiában teljes vagy részleges helyi vesztegzárak bevezetéséről is a "piros" övezetekben, és szóba került a teljes, országos zárlat kérdése is elsősorban a zsidó őszi ünnepek idejére, amikor hagyományosan összejárnak a nagyobb családok, a távolabbi rokonok is találkoznak egymással.

Szerda este a szabályok áthágásával több százan vettek rész Izrael kínai nagykövete, Cvi Hefec lányának esküvőjén, amit egy elvileg zárva tartó rendezvényközpontban tartottak, s ahol a lap értesülései szerint az este folyamán megbírságolták a tulajdonosokat.

A mintegy kilencmilliós Izraelben eddig 122 799 ember fertőződött meg igazoltan a koronavírussal, ami azt jelenti, hogy minden 75. ember már elkapta a vírust.

Jelenleg 23 938 aktív fertőzöttet tart nyilván az egészségügyi minisztérium honlapja.

MTI