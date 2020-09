Nem engedték be Ukrajna területére Potápi Árpád Jánost

2020. szeptember 3.

Megtagadták a beutazási engedélyt az ukrán hatóságok Potápi Árpád János államtitkártól, aki a magyar kormányt képviseletében érkezett volna Kárpátaljára. A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára az Ungvári 10. számú Dayka Gábor Középiskola átadási ünnepségén vett volna részt, amelyet teljes egészében a magyar kormány támogatásával újítottak fel.

Az ünnepségen Kuti László ungvári vezető magyar konzul tolmácsolta az államtitkár jókívánságait, majd megjegyezte: „Magyarországról vártunk kedves vendégeket erre az alkalomra, de sajnos innen pár száz kilométerre úgy döntöttek, hogy az ukrajnai járványügyi helyzetre a legnagyobb veszélyt egy magyar kormányzati delegáció beutazása jelenti. Ezért a delegáció nem érkezett meg Ungvárra” – írja a Kárpátaljalap.net. A konzul ismertette, hogy a 2017-ben meghirdetett kárpátaljai magyar bázisiskolák felújításának támogatását célzó programra – amelyet a Potápi Árpád János felügyel – a magyar kormány 12 milliárd forintot fordít. Ebből a támogatásból 64 iskola rekonstrukciója valósulhat meg a régióban.

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke elmondta, hogy a várttal ellentétben a magyar–ukrán kapcsolatok nem mutatnak javulást, ennek tudható be az is, hogy a magyar delegáció nem léphetett be Ukrajna területére. A KMKSZ elnöke értetlenül áll a helyzet előtt, hiszen elmondása szerint az iskolafelújítások nemcsak a kárpátaljai magyarság, de az ország számára is ugyanúgy kedvezők, részben azért, mert átveszik az ukrán államtól a feladatot, másrészt jelentős adóbevétel is képződik ebből, ezért nem érti, miért van szükség ilyen akciókra, amely csak a két ország közötti viszonyt mérgesíti el.

