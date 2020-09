Egyre több résztvevője van a Tanítsunk Magyarországért programnak

2020. szeptember 4. 11:13

Egyre több résztvevője van a Tanítsunk Magyarországért programnak, amelyhez már hét felsőoktatási intézmény csatlakozott - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára pénteken a Pest megyei Dányon.

György László a Tanítsunk Magyarországért élménynapon elmondta: szeretnék elérni, hogy 2022-re már mintegy tízezer mentor és mentorált vegyen részt a 2018 végén meghirdetett programban. Ezzel el tudják majd érni az összes olyan hetedikes és nyolcadikos általános iskolást az országban, akinek szüksége lehet erre - tette hozzá, jelezve: tavaly ősszel 200 mentor és 800 mentorált, most 384 mentor és csaknem 1600 mentorált vesz részt a programban az ország 60 településén.



A cél az, hogy ezek a gyerekek sikeresek legyenek az életben, a munkaerőpiacon, tanuljanak szakmát, érettségizzenek le, ha ambíciójuk van és tehetségesek, szerezzenek diplomát - mondta az államtitkár.



A programban az egyetemista mentorok a munka- és továbbtanulási lehetőségektől távol lévő kistelepülésekre mennek, hogy segítsék a hetedikes és nyolcadikos általános iskolásokat - közölte György László. Kifejtette: segítenek nekik megismerni a világot, új élményeket szerezni, megismertetik velük a továbbtanulási, illetve munkalehetőségeiket, és beszélnek nekik a szórakozási, kikapcsolódási lehetőségekről is.



Az államtitkár elmondta, hogy a tapasztalatok szerint azok a gyerekek, akik a munka- és továbbtanulási lehetőségektől távol élnek, az általános iskola elvégzése után nehezebben boldogulnak az életben. Könnyebben morzsolódnak le a középiskolában, nehezebben szereznek szakmát, érettségit vagy tanulnak tovább. Ennek az az oka, hogy megpróbáltatásként élik meg a nyolcadik osztály elvégzése utáni világot. Példaként említette az utazást, ami az addigi életükben, a kistelepülésen nem volt része a mindennapjaiknak.



György László kitért arra is, hogy a mentorrá válás feltétele egy kétkredites, féléves, szabadon választható kurzus elvégzése.



Közölte: egy mentornak általában négy mentoráltja van, és heti egy napot töltenek együtt az általános iskolásokkal.



A programban részt vevő mentorok és mentoráltak a Tanítsunk Magyarországért kártyával ingyen utazhatnak az országban.



Az egyetemek mellett csatlakoztak partnerek a programhoz a vállalati szférából is. Több kulturális intézmény is megnyitotta kapuit, így a programban résztvevők eljuthatnak múzeumokba, állatkertbe, cirkuszba, színházakba - sorolta a lehetőségeket György László.

MTI