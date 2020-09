Véget ért az önkormányzati köztisztviselők sztrájkja: béremelést kértek

2020. szeptember 4. 12:12

Véget ért a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) által meghirdetett háromnapos sztrájk, amelyben - különböző időpontokban és időtartamban - 5358 munkavállaló vett részt, és amelynek céljaival a szakszervezet szerint az önkormányzati köztisztviselők döntő többsége egyetértett - olvasható az MKKSZ sztrájkbizottságának zárónyilatkozatában.

A pénteken közzétett dokumentum szerint az önkormányzati dolgozók az összefogás, a közös érdekérvényesítés jegyében az ország szinte minden részén szerveztek valamilyen tiltakozó, figyelemfelhívó megmozdulást. Ugyanakkor jelezték: az alaptörvényben rögzített dolgozói joggyakorlást, a sztrájkban való részvételt igen jelentősen korlátozta a politikai kiszolgáltatottság, és az egyéni egzisztenciák féltése.



Az MKKSZ azért hirdetett szeptember 2-4. között sztrájkot, mert szerinte az évek óta megoldatlan tisztességes bérnövekedés és az életpályamodell hiányán túl az önkormányzati forrásokat érintő kormányzati elvonások az önkormányzati intézményekben dolgozó szociális, kulturális, oktatási, egészségügyi és hivatali alkalmazottak foglalkoztatási biztonságát is veszélyeztetik. Közölték, ezen súlyos problémák megoldásáról szerettek volna tárgyalni a sztrájk előtt és annak ideje alatt is a kormányzat képviselőjével.



Érthetetlennek és elfogadhatatlannak tartják, hogy - mint írták - a kormány az alaptörvényt és a köztisztviselők sztrájkjogát szabályozó sztrájkmegállapodás normáit nem tartotta be, egyeztetési kötelezettségének sem tett eleget, és a tárgyalásokat törvénysértő módon megtagadta.



"Fel kell tenni a kérdést: mi a következménye a kormányzati törvénysértésnek? Mi legyen a folytatás?" - olvasható a Boros Péterné MKKSZ-elnök által jegyzett záródokumentumban.



MTI