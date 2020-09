Navalnij - Akkor indul nyomozás, ha megerősítést nyer a mérgezés ténye

2020. szeptember 4. 14:08

Alekszej Navanij ellenzéki politikus ügyében de jure akkor indul nyomozás, ha megerősítést nyer az az információ, hogy a szervezetében méreganyagot találtak - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak pénteken Moszkvában.

Mint mondta, Moszkva párbeszédre számít a német féllel, és adatokat vár, amelyek elősegítenék az orosz belügyi szakembereknek az ügyben intézett vizsgálatát.



"Ez de facto folyamatban lévő nyomozati tevékenység. Ha megerősítést nyer az az információ, hogy a páciens biológiai mintáiban méreganyagot találtak, akkor természetesen nem kétséges, hogy de jure is megkezdődik a nyomozás" - mondta.



Mintegy megerősítve Peszkov nyilatkozatát, az illetékes moszkvai kerületi bíróság nem adott helyt annak a Vjacseszlav Gimagyi, a Navalnij alapította Korrupcióellenes Küzdelem Alapítványának (FBK) ügyvédje által beterjesztett panasznak, amely kifogásolta, hogy a hatóságok nem kezdtek el nyomozni Navalnij ügyében. Az alapítvány azt kívánta elérni, hogy az ügyben közéleti személyiség elleni gyilkossági kísérlet, élet veszélyeztetése címén induljon bűnügyi nyomozás.



A történtekkel kapcsolatban a nyugat-szibériai közlekedési ügyészég kezdeményezett előzetes rendőrségi vizsgálatot. Ennek során átkutatták Navalnij tomszki szállodai szobáját, valamint a városban tett látogatásának helyszíneit, és több mint száz potenciális tárgyi bizonyítékot foglaltak le, húsznál több kriminalisztikai vizsgálatot is elvégeztek.



Az orosz elnöki szóvivő azt is közölte, hogy az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) csütörtökön megkapta a fehérorosz hírszerzéstől azokat az anyagokat, amelyek Aljakszandr Lukasenka fehérorosz államfő szerint bizonyítékot jelentenek arra, hogy hamisították a Navalnij megmérgezésére vonatkozó adatokat. Peszkov az értesülések tartalmáról nem adott tájékoztatást.



Peszkov csütörtökön Minszkben arról beszélt Mihail Misusztyin orosz miniszterelnöknek, hogy a fehérorosz rádióelektronikai katonai hírszerzés elfogott Varsó és Berlin közötti "érdekes" telefonbeszélgetést, amelyben "világosan arról van szó, hogy ez (a mérgezés-ügy) egy hamisítvány".



A szóvivő arra is felhívta a figyelmet, hogy az orosz fél a németnél sokkal nagyobb nyitottságot tanúsított az ügyben. Nem kívánt találgatásokba bocsátkozni, hogy a mérgezés kinek állhatott érdekében Oroszországban vagy külföldön.



"Ebben a helyzetben mi magunk a tényekre támaszkodunk és mindenki mást is arra hívunk fel, hogy támaszkodjon a tényekre" - mondta Peszkov.



Alekszej Navalnij Vlagyimir Putyin elnök egyik legismertebb bírálója. Augusztus 20-án, miután ellenzékiekkel tárgyalt és korrupcióellenes leleplező videót forgatott Szibériában, rosszul lett és kómába esett a Tomszk-Moszkva repülőjáraton.



A gép egészségügyi kényszerleszállást hajtott végre Omszkban, ahol Navalnijt helyi és Moszkvából a helyszínre küldött szakemberek vették kezelésbe, majd augusztus 22-én a hozzátartozói kérésére Berlinbe szállították tovább. Követői azt állították, hogy a politikust megmérgezték, amit az orosz szakemberek többször visszautasítottak.



A Navalnij szervezetéből vett minták alapján a német hadsereg vegyifegyver-szakértői kimutatták, hogy az ellenzéki politikust az egykori Szovjetunióban kifejlesztett, a Novicsok típusú harci idegmérgek egyik fajtájával mérgezték meg. A német kormány szerdán a vizsgálati eredmények alapján közölte, hogy Navalnij mérgezéses támadás áldozata lett hazájában.



Berlin egyeztetést kezdett európai uniós, illetve NATO-partnereivel a megfelelő válaszlépésekről. Moszkva a maga részéről kifogásolta, hogy a német fél sem az orosz főügyészség, sem a Navalnijt kezelő orvosok kérésére nem szolgáltatott információt arról, hogy milyen megállapításra jutott.

MTI