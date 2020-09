Szijjártó: a magyar gazdaság Európa legjobban növekvő gazdaságává vált

2020. szeptember 4. 17:15

A magyar gazdaság Európa egyik hátul kullogó gazdaságából Európa legjobban növekvő gazdaságává vált - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter pénteken Berettyóújfaluban, amikor a Mezei-Vill Kft.-nek átadta a versenyképességi támogatásról szóló szerződést.

Szijjártó Péter a legfontosabbnak a munkahelyek megvédését és új munkahelyek létrehozását nevezte, és elmondta, ezért is helyezte a kormány a gazdaságvédelem fókuszába a beruházó magyar vállalkozások támogatását.



Hozzátette: 806 magyarországi vállalkozás 377 milliárd forintos beruházásához a kormány 150 milliárd forint versenyképességi támogatást adott. Miután még maradt 18 milliárdnyi forrás, újra meghirdették a programot, amire negyed óra alatt 98 vállalkozás 47 milliárdos támogatási igényt nyújtott be - jelezte.



A berettyóújfalui Mezei-Vill Kft. 574 millió forintos beruházásához 287 millió forint támogatást kapott, ezzel 60 munkahelyet védett meg, és olyan technológiai fejlesztéseket tud megvalósítani, amivel növeli versenyképességét a bel- és a külpiacokon.



A közvilágítási lámpákat gyártó és telepítő vállalkozás világítóberendezései a magyar települések mellett román, horvát, ukrán városokban is megtalálhatók - mondta a miniszter, megjegyezve, hogy Berettyóújfaluban miután korszerűsítették a közvilágítást a Mezei-Vill lámpáival, 55 százalékos költségmegtakarítást értek el.



Szijjártó Péter kitért arra, hogy Hajdú-Bihar megyéből 35 vállalkozás 16,5 milliárd forintos fejlesztéshez kért és kapott összesen 8,2 milliárd forint versenyképességi kormányzati támogatást, amivel 4100 munkahelyet tudtak megvédeni.



Vitányi István (Fidesz), a térség országgyűlési képviselője utalva a pénteken a magyar-román határon átadott autópálya-átkelőre, azt mondta: a térség megközelíthetősége már nem jelenthet akadályt a befektetőknek. Méltatta a Mezei-Vill munkáját, amely kis helyi vállalkozásból mára külföldön is ismert vállalkozássá nőtte ki magát.



Mezei József, a cég ügyvezetője kiemelte: a kormányzati támogatással megvalósuló beruházás a munkahelyek megtartása mellett új automata gyártósorok üzembe helyezését is segíti.

MTI