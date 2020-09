Emlékházat avattak Károlyi Gyula tiszteletére a szabolcsi Baktalórántházán

2020. szeptember 4. 17:22

Emléktáblát és emlékházat avattak Károlyi Gyula (1871-1947) egykori miniszterelnök és külügyminiszter tiszteletére a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Baktalórántházán pénteken.

Az ünnepségen Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára beszédében Károlyi Gyula életét részletesen felidézve arról beszélt, miniszterelnökként 1931-ben megalakított, több mint egy évig hivatalban maradt kormánya élén válságkezelő rendszabályokat és szigorú takarékossági intézkedéseket hozott, mindezt az állami beavatkozás jegyében.





Mindig vallotta, hogy az államnak mind a gazdaság, mind a kulturális élet területén elengedhetetlen szerepe van Magyarországon - fogalmazott az államtitkár a Dégenfeld-kastélymúzeumban tartott eseményen. Kifejtette, az ország megoldhatatlan gazdasági nehézségeibe belefáradva, a politikai körök intrikáitól megcsömörlötten Károlyi először 1931 végén nyújtotta be lemondását, ám ekkor Horthy Miklós kormányzó még maradásra tudta bírni miniszterelnökét, 1932 szeptemberében azonban már tudomásul vette Károlyi másodszor is bejelentett visszavonulási szándékát.



Most egy olyan politikusra, hazafira és államférfira emlékezünk, akinek tevékenységét erős kötelességtudat hatotta át, aki tudatosan törekedett arra, hogy pozícióit ne használja fel egyéni haszonszerzésre, és ezt másoknál sem tűrte el - hangsúlyozta Németh Szilárd. Mint mondta, Károlyi tetteit nem a hatalmi ambíciók motiválták, hanem kizárólag hazájának hűséges szolgálata.





Mikor úgy érezte - folytatta az államtitkár - , hogy személye nem tud konszenzust teremteni, hátralépett és hivatalát másnak ajánlotta fel, arról azonban soha nem volt hajlandó lemondani, hogy támogassa és szolgálja szeretett hazáját.





"Gróf Károlyi Gyula életútja azt üzeni számunkra, hogy bárhol, az élet bármely területén, bármilyen tisztségben is dolgozunk, mindig tegyük fel magunknak a kérdést: hogyan tudjuk szolgálni hazánkat" - jelentette ki Németh Szilárd.

Kép: honvedelem.hu/Tóth László

Az esemény Nagy Lajos (Baktalórántházáért Választási Szövetség) polgármester köszöntőjében emlékeztetett, a város elődtelepülésén, Nyírbaktán született gróf nevét eddig nem viselte közterület és közintézmény sem, ma azonban méltó módon élteti a lakosság az elfeledett grófot, családját, munkásságát és korszakát.



Egyszerre volt politikus, államférfi és katona, aki egy rendkívül zavaros időszakban, a 20. század első felében munkálkodott a haza és a nemzet védelme érdekében - mondta a helyhatósági vezető.



Kovács Sándor, a térség fideszes országgyűlési képviselője arról beszélt, a választókerület települései létrehozták a gróf Károlyi Gyula-tervet, amely a helyi foglalkoztatást, a mezőgazdaságból élők foglalkoztatását tűzte ki céljául.



A beszédeket követően katonai tiszteletadás mellett leplezték le és koszorúzták meg a gróf tiszteletére a kastély falán emelt emléktáblát, majd átadták az önkormányzat által, mintegy 50 millió forintos beruházással megvalósult gróf Károlyi Gyula-emlékházat.

MTI