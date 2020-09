Varga Mihály: a tagállamok adóügyi szuverenitását tiszteletben kell tartani

2020. szeptember 4. 17:44

A koronavírus-járvány utáni gazdasági helyreállítást célzó uniós alap megteremtésekor tiszteletben kell tartani a tagállamok adóügyi szuverenitását - hangsúlyozta Varga Mihály pénzügyminiszter pénteken Varsóban, a visegrádi csoport (V4) illetékes tárcavezetőinek találkozóját követő sajtóértekezleten.

Varga Mihály - egerhirek.hu

A nyilatkozat szerint az Európai Unióban (EU) átlátható és a tagállamok gazdasági fejlettségével arányos teher- és forrásmegosztásra van szükség - mondta Varga Mihály.



Ismertette: a találkozón a miniszterek nyilatkozatot fogadtak el a regionális együttműködés folytatásáról többek között a digitális piac terén és a pénzmosás elleni harcban.



A megbeszélésen szó esett a járvány gazdasági következményeinek kezeléséről, a digitális gazdaság adózásáról, valamint az adóelkerülés és a pénzmosás elleni küzdelemről - tette hozzá a pénzügyminiszter.



A visegrádi országok együttműködését a miniszter az európai politika jelentős tényezőjének nevezte. Ez szerinte annak is köszönhető, hogy a térség az utóbbi években "Európa gazdasági motorjává vált".



Az adóadminisztrációs együttműködés Varga Mihály szerint támogathatja az adócsalások elleni közös fellépést. Egyúttal érdemes megerősíteni az EU adójogi kereteit is, biztosítva többek között a digitális cégek megadóztathatóságát - tette hozzá.



Az együttműködés az igazságos klímaátmenet témájában, valamint az EU-költségvetés új saját forrásainak (helyreállítási alap) megteremtésében is fontos - emelte ki Varga Mihály.



A helyreállítási alap a magyar álláspont szerint olyan új uniós saját forrás, amelynek több feltételt is ki kell elégítenie, például nem róhat további terhet a nemzeti költségvetésekre, és tiszteletben kell tartania a tagállamok adóügyi szuverenitását.



A házigazda szerepét betöltő Tadeusz Koscinski lengyel pénzügyminiszter újságírói kérdésre válaszolva megerősítette: Lengyelország ellenzi az uniós források felhasználásnak jogállamisághoz kötését.



Varga Mihály rámutatott: e vonatkozásban az Európai Tanács korábban már a magyar és a lengyel álláspontnak megfelelő döntést hozott. "A feladat most az, hogy a kialakított programokat próbálják minél gyorsabban gyakorlatba ültetni" - húzta alá.



A lengyel pénzügyminiszter ugyancsak fontosnak nevezte az adócsalás, a pénzmosás elleni küzdelemben a nemzetközi együttműködést. Utalt arra, hogy a V4-országok egyikében kaphatna székhelyet a pénzmosás elleni uniós fellépést szolgáló új felügyeleti szervezet.



MTI