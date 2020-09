Balassi, a szerelem poétája - Bálint napi fesztivál

"…az szerelem azért semmi nem egyéb, hanem egy igen nagy kívánság…" - ezzel az idézettel kezdi pályázathirdetését az európai Balassi-folyamat kiindulópontja: a www.balassi.eu.

Az idén, 2006 óta immár tizenhatodik alkalommal kiadott felhívás a Balassi, a szerelem poétája témát jelöli meg a jövő évi Bálint napi Balassi-fesztivál témájaként.

Mint a felhívás szól: "A sok ezredéves múltban gyökerező magyar közműveltség rajongóinak, az európai életérzés iránt vonzódó fiataloknak élménykínáló alkalma az európai életérzés ünnepe, a Bálint napi Balassi-fesztivál. Az európai Balassi-folyamat kiindulópontja – a http://www.balassi.eu – pályázási lehetőséget nyit önkormányzatoknak, művelődési intézményeknek, könyvtáraknak, civil közösségeknek, értékőrzőknek, énekkaroknak, az elithez tartozó vendéglátóhelyeknek a XVI. Bálint napi Balassi-fesztiválhoz – az európai életérzés ünnepéhez – kapcsolódó rendezvény megszervezésére. A kiírás 2021-ben a fesztivál Balassinak a szerelemről szóló versbéli üzeneteit emeli az irodalombarátok érdeklődésének fénykörébe „…én is tudtam ifjú koromban, micsoda az szerelem; ki semmi nem egyéb, hanem egy vak, csalárd gyermek" – határozza meg a poéta, érzékeltetvén fölemelő és keserves tapasztalatait.





Az európai költőóriás felidézéséért a 2021. február 12-én, 13-án és 14-én –pénteken, szombaton és vasárnap – sorra kerülő zenés irodalmi esteken, az európai életérzés ünnepén azokat a verseket célszerű megjeleníteni, amelyekben az utókor költészete felidézi a nagy elődöt: „Engemet peniglen gyújt buzgó szerelem, sülök, fűlök langjában" – ragyogtatja fel és teszi közkinccsé élményét a költő.

A pályázat különösen ajánlott az európai értékeket finomító, megújító szervezeteknek, a sok évezredes hagyományt hatásosan fejlesztő civil egyesületeknek, kórusoknak, valamint az igényes vendégváróknak: éttermeknek, fogadóknak. „Mert az első szerelem az, azki embernek szívét égeti s főzi, noha második is nem hűvíti azért” – szab sorrendet a költőóriás" - olvasható a kiírásban.

"Kiváltképp örömmel látja a kiíró a határon túli magyar közösségek pályázatát: a Lajtától a Berecki-havasokig, a Dunajectől a Tengermellékig. Ugyancsak bizakodással várja az Európa távolabbi részein lakó, és a tengerentúli magyar közösségek pályaművét Szentpétervártól Montevideóig, Camberrától Fairbanksig. Fölfényezhetik az érzést: „My cherished royal dwelling place,/ My sweet red rose, my clever/ Lover, my little violet,/ Julia, live forever!” – költötte át angolra Balassi versét Ross Gillett.

A fesztiválrendezvényeknek egy közös mozzanatuk van: a 2021-ben, azaz a magyar gyökerű nemzetközi díj életében a huszonötödik – jubileumi! – alkalommal Balassi Bálint-emlékkarddal kitüntetett magyar poéta és külföldi műfordító megnevezése a közönség előtt. Az európai életérzés ünnepének boros rendezvényein az első koccintás ezen irodalmárok egészségére történik. A kitüntetettek nevét a Balassi-kard alapítójától, Molnár Páltól, a Balassi Kard Művészeti Alapítvány elnökétől E-levélben kapja meg valamennyi pályázó előzetesen. A rendezvény többi része szabadon alakítható a pályázók ötletei, elképzelései szerint. Felhasználhatják a poéta verssorait: „Nem kesereg lelkem, mert megmenekedtem szerelem békójábul…”



A pályaművet 2020. december 29-éig kell a balassikard@yahoo.com címre eljuttatni. A legjobbnak talált három rendezvénytervet az európai Balassi-kultusz központja, a http://www.balassi.eu bemutatja a világhálón, az alkotókkal rövid interjút készít a Présház Hírportál – http://www.preshaz.eu –, emellett a szervezők meghívólevelet kapnak a Bálint napi Balassi-fesztivál központi rendezvényére, a Balassi Bálint-emlékkard XXV. alkalommal történő átadására: a kardceremóniára – természetesen koronavírus-járvány akkori helyzetének megfelelően. „Minden bánatunktul Ott mi esénk távul, Hogy szerelmet nyerheténk egymástul…”

A tavalyi Bálint napi Balassi-fesztivál a felföldi Nyitracsehin - ma7.sk/Molnár Mária

Figyelem! Fontos kitétel: ez a pályázat – minthogy a Balassi-kard európai hagyománya immár huszonötödik éve számottevő pénzügyi támogatás nélkül fejlődik – nem jár pénzmozgással. A jutalom egy különleges rendezvényen való részvétel – a koronavírus-járvány akkori helyzetének megfelelően –, és az ottani kapcsolatteremtés lehetősége. Tehát az utazás és a Budapesten tartózkodás költségeit maguk a pályázók viselik. Ehhez sem, s a rendezvényekhez sem támogatást nem kapnak. A központi rendezvényen, a kardceremónián ez a pályázat nem kerül szóba. A pályázók a közönség soraiban foglalnak helyet. A kardátadás után találkozhatnak kiemelkedő magyar költőkkel, zeneművészekkel, borászokkal, alkotó értelmiségiekkel.



„Ez világ sem kell már nékem Nálad nélkül, szép szerelmem…” - zárul Balassi-idézettel a 16. Bálint napi Balassi-fesztivál kiírása.



