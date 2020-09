Gyergyószentmiklóson rendhagyó lesz a tizedik Örmény Művészeti Fesztivál

2020. szeptember 4. 23:33

Rendhagyóan fog zajlani az Örmény Művészeti Fesztivál tizedik kiadása Gyergyószentmiklóson, melyet ezúttal az együttélés margójára szerveznek szeptember 12 és 13-a között.

Kép: Beliczay László

Kétféle formában zajlanak majd a rendezvények, egyfelől fizikai jelenlétet megengedő módon, amelyre várják az érdeklődőket, illetve az online térben is megosztják az összes eseményt, amely az örmény katolikus közösségi házban fog zajlani – ismertette sajtótájékoztatón Kulcsár László, a Gyergyói Örmény Katolikus Egyesület elnöke. „Szeptember 12-én, szombaton kiállításokkal fogjuk kezdeni a napot, de nem elhanyagolható, hogy a déli órákban lesz Ákontz-Kövér István magyar-örmény szerzetes emléktáblájának koszorúzása. Itt hangzanak el a köszöntő beszédek, majd az örmény közösségi ház udvarán folytatódik a program” – mondta el a szervezők nevében Kulcsár László.

A folytatásban az örmény gasztronómiai érdekességeket mutatják be. Lesz churut és ángádzsábor készítés, közben pedig lehetőséget biztosítanak arra, hogy az érdeklődők kipróbálhassák, saját maguk is készíthessenek ilyen jellegű örmény különlegességeket. „Mint ismert az örmények folyton úton voltak, fűszerekkel, teanövényekkel is kereskedtek, így az idén ezek bemutatására fektetünk nagyobb hangsúlyt” – részletezte Kulcsár.

A délutáni program különlegessége az lesz, hogy online térben is követhető lesz és bekapcsolódnak a testvérországok: Örményország Lori megyéjének tanácselnöke Andrey Ghukasyan üdvözli majd a gyergyóiakat. Nuridsány Mimi, Budapest XV. kerületének Örmény Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke, valamint Alex Avanesian az Országos Örmény Önkormányzat elnöke is bekapcsolódik az online találkozóba. Természetesen Issekutz Sarolta az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület elnökével is felvesszük az interneten keresztül a kapcsolatot, mert ők voltak a mentoraink, akikkel a hadak útján harcba szálltunk, visszük tovább a stafétát és reméljük, hogy majd tőlünk is lesz aki átvegye azt – mondta a szervező, hozzátéve, hogy meg szeretnék mutatni azt, hogy honnan vannak, és merre tartanak.

Kiderült, hogy a gyergyószentmiklósi örmény családok lengyelországi vonalról származnak, akik most egy kis bemutatót tartanak. A világjárvány miatt személyesen nem jöhetnek el Gyergyószentmiklósra, de a virtuális térben találkozhat a két közösség. Az esti órákban az örmény felmenők emlékére – klasszikus zenei hangversenyt tartanak Kostyák Előd csellóművész és Horváth Edit zongoraművész előadásában. Az örmény fiatalok is kiveszik részüket a fesztivál szervezésében.

Premierszámba menő előadást tartanak a program keretében: örmény táncot mutatnak be, örmény ruhában. Szeptember 13-án, vasárnap tartják az örmény templombúcsút. A Kisboldogasszony-misét Gál Hunor plébános tartja, a szentbeszédet pedig Küsmődi Attila szamosújvári plébános mondja. A rendezvényeket az örmény közösségi ház udvarán felszerelt projektoron is kivetítik.

szekelyhon.ro