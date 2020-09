Lezajlott a 68. Kanizsai Írótábor

2020. szeptember 5. 00:02

A magyarkanizsai írótábor az elmúlt 68 év alatt Vajdaság egyik legrangosabb eseményévé nőtte ki magát, amely elsősorban elősegíti az irodalmi élet résztvevőinek személyes találkozását, de fontosak az itt megszervezett tanácskozások is, amelyek minden évben az irodalom állapotáról és a további tervekről szólnak. Kicsit szerényebb körülmények között ugyan, de az idei évben is megtartották a magyarkanizsai írótábort. Bordás Győző, az esemény szervezőbizottságának elnöke arról számolt be, hogy a tanácskozás ugyan elmaradt, de így is az esemény fő irányvonalát tartani tudták.

A megemlékezés hagyományosan a helyi Népkertben indult, az írótábor emlékművénél. Ezt követően a Dobó-Koncz szoborhoz mentek a résztvevők, ahol szintén elhelyezték az emlékezés virágait, majd a rendezvény a Dobó Tihamér Képtárban folytatódott, ahol Fujkin István képzőművész alkotásait láthatta, hozzá pedig Lajkó Félix hegedűjátékát hallgathatta a közönség. Nagy hangsúlyt kapott az idei évben Fujkin István, hiszen a vándorkulacsot is ő kapta és az életművéből készült Fujkin-monográfiát is bemutatták. A monográfia tulajdonképpen az egész eddigi életművet fogja össze, tehát a kezdetektől, a legelső megjelent rajzoktól, amik fellelhetők voltak, egészen a napjainkig, vagyis a zodiákus rajzokkal fejeződik be.

Az írótáborban bemutatták Tolnai Ottó Titorelli faiskolája című, képzőművészeti esszéket tartalmazó kötetét is, amely a Forum Könyvkiadó Intézet gondozásában jelent meg.

Az előző években rendszerint több napos tábort szerveztek, de erre az idei évben nem volt lehetőség. Bordás Győző, az írótábor szervezőbizottságának elnöke kiemelte, a folytonosságot nem szerették volna megszakítani ezért nem volt kérdés, hogymegtartják-e a rendezvényt.



- Az embereket érdekli a kultúra, meg ki is vagyunk éhezve, az az igazság, mert ugye az elmúlt fél évben semmilyen rendezvény nem volt. Se zenei, se színházi, még a könyvtárakba is nehezen lehetett bemenni. Most egy kicsit talán felszabadultunk és mindenki alig várja, hogy történjen valami, hogy részt vegyünk ezen a rendezvényen – nyilatkozta Bordás Győző, aki a megnyítón az írótábor fontosságáról és annak gazdagságáról beszélt.

- Mi tagadás, nehezebb megszólalni egy ilyen nagy múltú rendezvény avatóján, mint bármikor volt. Nehéz, mert bár voltak nehéz évek az elmúlt 68 év folyamán, valahogy mindig találtak, találtunk módot arra, hogy néhány napra itt, Magyarkanizsán találkozzunk és megvitassuk közös irodalmi dolgainkat, beszélgessünk, vitatkozzunk is, ha kell, de mindez a közös cél érdekében történt, hogy minél bizalmasabb párbeszédet alakítsunk ki olvasóinkkal. Mert írónak lenni nemes foglalkozás, de felelősségteljes is, mert csak az lehet igazán író, aki a valóságot igyekszik esztétikai módon ábrázolni. Ne tűnjön közhelynek, de a Kanizsai Írótábor – és ezt számtalan kiadvány bizonyítja már – mindig gazdag gondolatanyagot adott, forrást és keretet szellemi tőkénk gazdagítására, mert minduntalan kiderült, hogy a vajdasági magyar kisebbségi írótársadalomnak van véleménye múltról, jelenről, lesz a jövőről is – mondta ünnepi beszédében Bordás Győző.



A nap zárásaként az érdeklődők megtekinthettek a helyi Művészetek Házában egy, 2013-ban a Dombos festen Domonkos Istvánnal készült interjút is.

