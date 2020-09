Sorost Amerika leggonoszabb emberének nevező afroamerikai nyert

2020. szeptember 5. 09:51

Allen West volt képviselő vezeti a texasi republikánus pártot, miután a nemrégiben rendezett republikánus előválasztáson legyőzte ellenfelét, James Dickey-t. West 2011-től 2013-ig képviselte Florida 22. körzetét Washingtonban. Az évek során West – aki egyébként az amerikai hadsereg nyugalmazott alezredese –, előtérbe került konzervatív politikai kommentátorként és előadóként is – írja a Tűzfalcsoport.blogstar.hu.

A texasi Demokrata Párt tisztviselői gyorsan elítélték West győzelmét Dickey felett, mondván, hogy „undorodnak” a választástól. „Undorodunk, de nem lepődünk meg azon, hogy a texasi republikánusok egy igazolt rasszista konzervatív keményvonalas politikust, Allen Westet választották új elnöküknek.” – mondta Abhi Rahman, a texasi demokrata párt kommunikációs igazgatója. Hozzátette: „West megválasztása mindent megmutat, ami nincs rendben a republikánus párttal, és kudarcukra hívja fel a figyelmet egy befogadó, barátságos párt felépítésének vonatkozásában.”

Ez utóbbi kirohanás azzal is összefüggésben lehet, hogy a Fox News tévécsatorna beszámolója alapján a Soros családnak alapvető befolyása van a baloldali liberális Demokrata Párton belül.

West korábban azt fejtegette egyik írásában, hogy mi a célja Sorosnak, a progresszív szocializmus legnagyobb amerikai finanszírozójának azzal, hogy részt vesz Írország alkotmányának megváltoztatásában. Vajon ilyen szorongást jelentene Sorosnak és a baloldaliaknak az, hogy tudják: létezik olyan ország, amely biztosítja, hogy a még nem megszületett gyermekek védve legyenek a halálkultúrájuktól? Arra is kitért, hogy lesz-e vizsgálat Soros és az illegális hozzájárulása, elkötelezettsége ügyében? Hányan számolnak majd be erről a történetről, és rántják le a leplet Sorosról, „Amerika legveszélyesebb emberéről”? Igazából, én személy szerint tovább is vinném ezt az állítást… Soros György a leggonoszabb ember Amerikában. És nem fogok engedni ebből a megállapításból – rögzítette Allen West. A publikációt 2018-ban a Tűzfalcsoport magyarra fordította.

Legutóbb pedig arról beszélt, hogy a demokraták szabadon engedték Frankenstein szörnyét a Black Lives Matter mozgalomban. „Ha a Demokrata Párt okos lenne, akkor megszerezték volna az irányítást a szélsőbaloldal, a progresszív szocialista baloldal – az Antifa, a Black Lives Matter – felett, mely nem más, mint egy marxista frontszervezet. A demokratákat most saját alkotásaik emésztik fel” – jegyezte meg West az Antifa és a Black Lives Matter kapcsán Mary Shelley 1818-as regényében szereplő lényéhez, Victor Frankensteinhez hasonlítva azokat.

„A demokraták nem ítélik el ezt az erőszakot, amelyet utcáinkon látunk. Ők részei ennek” – jelentette ki West.

West a Donald Trump elnök és Joe Biden volt alelnök közötti 2020-as elnökválasztást a „jogállamiság” és a „csőcselék uralma” között választásként jellemezte. A a novemberben jó esélyekkel induló képviselőjelölt kiemelte a politikai összhangot Biden, a demokraták és az olyan szervezetek között, mint az Antifa és a Black Lives Matter – derül ki a Tűzfalcsoport.blogstar.hu cikkéből.

