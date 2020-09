US Open - Kizárták a Babos, Mladenovic párost

2020. szeptember 5. 20:29

Kizárták az első helyen kiemelt Babos Tímea, Kristina Mladenovic kettőst az amerikai nyílt teniszbajnokság női párosversenyéből.

A hírt Babos Tímea honlapja közölte szombat este.

Az MTI a játékos köreiből úgy értesült, hogy a döntés azért született meg, mert Mladenovic egyike annak a 11 játékosnak, akik kapcsolatba kerültek a koronavírussal megfertőzött honfitársával, Benoit Paire-rel.

A Babos, Mladenovic duó magyar idő szerint péntek hajnalban két sima szettben búcsúztatta a Kaitlyn Christian, Giuliana Olmos amerikai, mexikói kettőst, a nyolcaddöntőben pedig a Gabriela Dabrowski, Alison Riske kanadai, amerikai duó lett volna az ellenfele.

Mladenovic egyesben két meccset játszott a tornán. A második - vesztes - mérkőzése után úgy nyilatkozott, "fogolyként és bűnözőként" bánnak azokkal - így vele is -, akik kapcsolatba kerülhettek Paire-rel, és ezért a legszigorúbb koronavírus-protokoll vonatkozik rájuk.

A viadal szervezői közleményben jelezték, hogy a US Open helyszínén, a New York-i Nassau megyében a közegészségügyi tisztviselők karanténról szóló értesítéseket adtak ki minden olyan személy számára, akik hosszabb ideig szoros kapcsolatban álltak olyannal (Benoit Paire-t nem említik név szerint), akinek korábban pozitív lett a Covid-19 tesztje.

Mivel a teniszezők Nassau megyében tartózkodnak, a karantén-rendelkezés megakadályozza, hogy ingázzanak a Billie Jean King Nemzeti Teniszközpontba. Az Egyesült Államok Tenisz Szövetsége (USTA) köteles betartani ezeket a rendelkezéseket, ezért az érintettek nem hagyhatják el a szállodai szobájukat.

"Minden olyan személy, akiről kiderült, hogy tartósan szoros kapcsolatban áll fertőzött játékossal, a karantén ideje hátralévő részében szobájában karanténba kerül. Kristina Mladenovic egyike ezeknek személyeknek, és mivel a női páros verseny már zajlik, Kristina Mladenovic és Babos Tímea párosát kizárták a US Open-ről" - olvasható a szervezők közleményében.

Babos Tímea és a francia Kristina Mladenovic szombatra kiírt nyolcaddöntős mérkőzését előbb vasárnapra halasztották, a kanadai Gabriela Dabrowski és az amerikai Alison Riske ellen, később úgy döntött a versenybizottság, hogy kizárja a magyar-francia kettőst a US Open további küzdelmeiből.



A Babos, Mladenovic páros egy mérkőzést játszott New Yorkban, amelyet - magyar idő szerint - pénteken hajnalban magabiztosan megnyert.



Az előírt protokoll a versenyre az amerikai teniszszövetség irányelvei alapján készült, de New York állam kifejezetten kérte Mladenovic visszaléptetését, pedig korábban volt precedens az ellenkezőjére, amikor az állam kormányzója, Andrew Cuomo külön engedélyt adott a francia Adrian Mannarinónak, hogy pályára lépjen a német Zverev ellen.



Mladenovic az elmúlt napokban több negatív koronavírusteszet produkált, és többször hangoztatta elégedetlenségét a Grand Slam-torna lebonyolítását és körülményeit kritizálva: „Rémálmot az, amit itt élünk át. Csak egy vágyam van, hogy visszanyerjem a szabadságomat.”

m4sport.hu - MTI