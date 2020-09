Férfi kézilabda-vb - Három földrészről kapott ellenfelet a magyar válogatott

2020. szeptember 5. 22:44

A magyar férfi kézilabda-válogatott Németországgal, Uruguayjal és a Zöld-foki Köztársasággal került azonos csoportba a januári, egyiptomi világbajnokság sorsolásán, amelyet szombat este rendeztek Gízában.

A január 13. és 31. között sorra kerülő torna lesz a 27. férfi világbajnokság, a magyar válogatottnak pedig a 21. részvétele. A csapat legjobb eredménye az 1986-os ezüstérem, a legrosszabb pedig az 1993-as 17. helyezés.

Ez lesz az első torna, amelyen már 32 csapat szerepel. Ezek közül harmincnak a kiléte már ismert, a maradék két együttes az észak-amerikai és karibi, illetve a közép- és dél-amerikai térségből kerül majd ki. Minden csoportból az első három jut tovább a középdöntőbe, az utolsó helyezettek az alsóházban folytatják szereplésüket. A felsőházban négy hatos csoportban folytatódnak a küzdelmek, mindegyikből az első kettő jut a negyeddöntőbe.

A magyar együttes - amelyet a második kalapból sorsoltak - továbbjutás esetén a B csoport első három helyezettjével játszik a középdöntőben.

A mérkőzéseknek Kairó két csarnoka, valamint Gíza és Alexandria ad majd otthont.

"Érdekes volt a helyzet, mert kerülhettünk volna egy nagyon-nagyon nehéz csoportba is. Egyetlen csapatot sem szabad lebecsülni, mert mindegyiknek megvan a maga erőssége. Mindenképpen arra kell törekednünk, hogy továbbjussunk a középdöntőbe" - nyilatkozta az M1 aktuális csatornán Gulyás István szövetségi kapitány.

Hozzátette: a németeket jól ismerik, Uruguay viszont sok embernek mosolyt csal az arcára, pedig jó játékerőt képvisel, "ügyesen összekapta őket az edzői stáb". Az edző szerint az lenne a legideálisabb, ha csapata a németekkel játszhatná a harmadik csoportmeccsét.

"Egyelőre minden a vírus függvénye, de nagyon bízom benne, hogy megrendezik a tornát. Optimista vagyok, hiszen elindult a magyar bajnokság, és a SEHA is vállalta a négyes döntő megrendezését. Az életnek mennie kell tovább, még akkor is, ha nézők nélkül, vagy a lehetőségekhez képest sokkal kevesebb nézővel rendezik a tornát" - magyarázta.

Gulyás emlékeztetett, hogy néhány jelentős nyugat-európai klub próbálta rossz irányba terelni a vb megrendezésének témáját, de reményei szerint hamarosan ők is "beállnak a sorba".

A szervezők a koronavírus-járvány miatt rendkívül szigorú óvintézkedésekkel készülnek a tornára. Amennyiben a világjárvány intenzitása a közeljövőben nem enyhül jelentősen, az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) rájátszásához, valamint az amerikai nyílt teniszbajnoksághoz (US Open) hasonlóan izolált körülményeket, úgynevezett buborékot biztosítanak a küldöttségek számára, nézőket pedig csak a férőhelyek negyedére-felére fognak beengedni, az Egészségügyi Világszervezet iránymutatásai alapján.

Minden csapatnak, illetve a tornának is lesz egy-egy koronavírus-tisztviselője, akiknek a legfőbb feladatuk a kapcsolattartás és az információtovábbítás lesz. A nézők csak testhőmérséklet-mérést követően léphetnek be a csarnokokba, ahol orvosi ellenőrzőpontok lesznek felállítva. A szervezők arra kérték a nemzetközi szövetséget (IHF), hogy négy fővel növelje a keretek számát, így az esetleges koronavírus-gyanús játékosok pótlása könnyebben megoldható lenne.



A világbajnokság csoportbeosztása:



A csoport: Németország, Magyarország, Uruguay, Zöld-foki Köztársaság

B csoport: Spanyolország, Tunézia, Brazília, Lengyelország

C csoport: Horvátország, Katar, Japán, Angola

D csoport: Dánia, Argentína, Bahrein, Kongói DK

E csoport: Norvégia, Ausztria, Franciaország, Észak-Amerika 1. számú csapata

F csoport: Portugália, Algéria, Izland, Marokkó

G csoport: Egyiptom, Svédország, Csehország, Dél-Amerika 4. számú csapata

H csoport: Szlovénia, Fehéroroszország, Koreai Köztársaság, Oroszország

