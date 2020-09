Elfogyott a lendület, Fucsovics Márton kiesett a US Openen

2020. szeptember 6. 09:26

Fucsovics Mártonból rengeteget kivett a Dimitrov elleni ötszettes mérkőzés, a US Open harmadik fordulójában nem volt esélye Frances Tiafoe ellen. A nyíregyházi játékos és egyben a magyarok számára befejeződött az idei US Open.

A Grigor Dimitrov elleni maratoni, ötszettes csata után Fucsovics Márton az amerikai Francis Tiafoe ellen folytatta a szereplését a US Openen. Félő volt, hogy a négy óra ötven perces csata rengeteget kivesz a nyíregyházi játékosból, és sajnos ez be is igazolódott. Fucsovics fáradtan mozgott, lábmunkája elmaradt a kívánt szinttől, így az egykori világranglista-hatodik, a dél-afrikai Wayne Ferreira edzette amerikai, a Black Lives Matter-mozgalom elkötelezett híve bátran és tudatosan futtatta a magyar játékost, akinek nem ízlett ez az agreszív harcmodor.

Fucsovics Mártonból rengeteget kivett a Dimitrov elleni ötszettes csata Fotó: EPA/Jason Szenes

Fucsovics a első szettben kétszer is elveszítette a saját adogatójátékát, Tiafoe főleg fogadóként volt igen aktív. A magyar teniszező sikeres első szervája után csak a pontok 54 százalékát tudta megnyerni. A folytatás sem kecsegtetett túlságosan sok jóval, főleg azért nem, mert még a játszma elején Fucsovics elveszítette az egyik szervajátékát, Tiafoe nem csinált semmi különlegeset, érvényesítette a „brékelőnyt”, és 6:3-ra hozta a második szettet.

A harmadik szett elején érkezett el Fucsovics első bréklehetősége, de egy könnyűnek tűnő második szervát nem tudott a pályára tenni. De ez volt a kisebbik gond, Tiafoe ugyanis nemcsak „megvédte” a saját adogatójátékát, hanem brékelte Fucsovicsot, s ezzel megvolt az előny a harmadik szettben is. Még egy apró fellángolás adott reményt a folytatásban, de Tiafoe rövidre zárta a történetet.

A háromszettes búcsú fájó, különösen azért, mert az amerikai játékost a New York-i találkozó előtt kettőből kétszer győzte le Fucsovics Márton. Éppen Grand Slam-tornán nem sikerült harmadszor is nyernie Francis Tiafoe ellen. Fucsovics vereségével véget ért a magyarok számára az idei US Open.

US Open, 3. forduló: Tiafoe (amerikai)–Fucsovics 6:2, 6:3, 6:2. A további eredmények: Medvegyev (orosz, 3.)–Wolf (amerikai) 6:3, 6:3, 6:2, Berrettini (olasz, 6.)–Ruud (norvég, 30.) 6:4, 6:4, 6:2, Pospisil (kanadai)–Bautista (spanyol, 8.) 7:5, 2:6, 4:6, 6:3, 6:2, Rubljov (orosz, 10.)–Caruso (olasz) 6:0, 6:4, 6:0, De Minaur (ausztrál, 21.)–Hacsanov (orosz, 11.) 6:4, 0:6, 4:6, 6:3, 6:1.

A nőknél a harmadik helyen kiemelt Serena Williams szetthátrányból fordítva búcsúztatta el a 2017-es bajnok Sloane Stephenst.

Nők: S. Williams (amerikai, 3.)–Stephens (amerikai, 26.) 2:6, 6:2, 6:2, Szakkari (görög, 15.)–Anisimova (amerikai, 22.) 6:3, 6:1, Mertens (belga, 16.)–McNally (amerikai) 7:5, 6:1, Muchova (cseh, 20.)–Cirstea (román) 6:3, 2:6, 7:6 (9-7).

magyarnemzet.hu