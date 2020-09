Olasz Nagydíj - Gasly pályafutása első sikerét aratta Monzában

2020. szeptember 6. 17:58

Pierre Gasly, az Alpha Tauri francia versenyzője nyerte vasárnap a Forma-1-es Olasz Nagydíjat, melyen a címvédő és hatszoros világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája egy büntetés miatt csak hetedik lett.

A 24 éves Gasly pályafutása 55. F1-es futamán az első sikerét aratta Monzában, a csapat pedig utoljára - még Toro Rosso néven - éppen ugyanitt ünnepelhetett győzelmet 2008-ban, a később négyszeres világbajnokká avanzsáló Sebastian Vettellel a volánnál.

Gasly mögött Carlos Sainz Jr., a McLaren spanyol versenyzője ért célba másodikként, míg a harmadik helyen a kanadai Lance Stroll (Racing Point) végzett.

Hamilton a rajtnál látványosan kilőtt, és magabiztosan őrizte meg az első helyet, miközben csapattársát, a második kockából startoló Valtteri Bottast Sainz nemes egyszerűséggel legyorsulta az első kanyarig, majd a másik McLarennel Lando Norris is agresszívan de sportszerűen megelőzte. Bottas az első körben még két pozíciót veszített, és Max Verstappen (Red Bull) is két helyet rontott, ötödikből hetedik lett.

Tíz kör után Hamilton hat másodperces előnnyel vezetett Sainz előtt, harmadikként pedig Norris száguldott. Közben Vettel fékprobléma miatt feladni kényszerült a versenyt, a másik Ferrarival a monacói Charles Leclerc a 13. pozícióban haladt.

A 20. körben Kevin Magnussen (Haas) versenyautója tönkrement, a dán pilóta a célegyenes elején állt félre, a versenybíróság pedig a pályára küldte a biztonsági autót.

A Safety Car-időszak elején Hamilton a boxba hajtott kerékcserére, egy körrel később pedig szinte minden riválisa ugyanígy tett. A mezőny jelentősen összekeveredett az élen haladó Hamilton mögött, az újraindításnál viszont Leclerc a célegyenesre vezető kanyarban elveszítette az uralmát a Ferrari felett, és a gumifalba csapódott. A baleset nyomán előbb újra a biztonsági autó pályára küldése mellett döntött a versenybíróság, másodpercekkel később pedig piros zászlóval félbeszakították a futamot, vélhetően azért, mert a pályára kifolyt olajat fel kellett takarítani.

A versenyautók felsorakoztak a boxutcában, közben pedig Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) és Hamilton 10 másodperces "stop and go" büntetést kapott, mert a 20. körben a tilos jelzés ellenére hajtott be a boxba. A futam nagyjából 20 percnyi kényszerszünet után folytatódhatott, mégpedig az új szabályoknak megfelelően állórajttal.

Hamilton mellől Stroll startolhatott, a második sorba pedig Gasly és Kimi Räikkönen (Alfa Romeo), a harmadikba Giovinazzi és Sainz, a negyedikbe pedig Norris és Bottas állhatott fel.

A második rajtot Hamilton jól kapta el, megtartotta az első helyet, de a kör végén kiállt a boxba letölteni a büntetését. A vezetést így Gasly vette át, mögötte a két Alfa Romeo száguldott, Räikkönen, Giovinazzi sorrendben, de utóbbi két körrel később szintén letöltötte a 10 másodperces büntetését a boxban. Huszonhárom körrel a leintés előtt Verstappen versenyautója felmondta a szolgálatot, közben Gasly igyekezett előnyt kiautózni magának, de Sainz feljött másodiknak, és üldözőbe vette.

Hamilton 14 körrel a vége előtt érte utol a boly végét, és megkezdte a felzárkózást, közben az élen Gasly, Sainz, Stroll volt az első három sorrendje, ők hárman öt másodpercen belül száguldottak egymáshoz képest.

A hajrában Sainz nagyon közel került Gaslyhoz, aki viszont higgadtan és taktikusan védekezve megőrizte az első helyet, és ezzel a Forma-1-ben Olivier Panis 1996-os monacói győzelme után először állhatott fel ismét francia versenyző a dobogó felső fokára.

A vb egy hét múlva Mugellóban, a Toszkán Nagydíjjal folytatódik.

A vasárnapi Forma-1-es Olasz Nagydíj végeredménye és a világbajnoki pontversenyek állása (a formula1.com alapján):

Végeredmény, Olasz Nagydíj, Monza (53 kör, 306,720 km, a pontszerzők):



1. Pierre Gasly (francia, Alpha Tauri) 1:23:18.323 perc

2. Carlos Sainz Jr. (spanyol, McLaren) 0.415 másodperc hátrány

3. Lance Stroll (kanadai, Racing Point) 3.358 mp h.

4. Lando Norris (brit, McLaren) 6.000 mp h.

5. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 7.108 mp h.

6. Daniel Ricciardo (ausztrál, Renault) 8.391 mp h.

7. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 17.245 mp h.

8. Esteban Ocon (francia, Renault) 18.691 mp h.

9. Danyiil Kvjat (orosz, Alpha Tauri) 22.208 mp h.

10. Sergio Pérez (mexikói, Racing Point) 23.224 mp h.

leggyorsabb kör: Hamilton, 1:22.746 perc

pole pozíció: Hamilton



A vb-pontversenyek állása 8 futam után (még 9 van hátra):



versenyzők:

1. Hamilton 164 pont

2. Bottas 117

3. Max Verstappen (holland, Red Bull) 110

4. Stroll 57

5. Norris 57

6. Alexander Albon (thaiföldi, Red Bull) 48

7. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 45

8. Gasly 43

9. Sainz 41

10. Ricciardo 41

11. Pérez 34

12. Ocon 30

13. Sebastian Vettel (német, Ferrari) 16

14. Nico Hülkenberg (német, Racing Point) 6

15. Kvjat 4

16. Antonio Giovinazzi (olasz, Alfa Romeo) 2

17. Kevin Magnussen (dán, Haas) 1

csapatok:

1. Mercedes 281 pont

2. Red Bull 158

3. McLaren 98

4. Racing Point 82

5. Renault 71

6. Ferrari 61

7. Alpha Tauri 47

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

MTI