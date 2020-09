Nemzetek Ligája - Orosz győzelem a Puskás Arénában

2020. szeptember 6. 20:46

A magyar labdarúgó-válogatott 3-2-re kikapott Oroszországtól vasárnap a Puskás Arénában a Nemzetek Ligája második fordulójában.

A magyar válogatott 42 éve nyeretlen riválisával szemben, legutóbb 1978-ban a jogelőd Szovjetuniót győzte le.

A két kör után három ponttal álló magyarok a sorozat következő mérkőzését október 11-én Szerbiában játsszák, Marco Rossi szövetségi kapitány együttese ugyanakkor három nappal korábban Európa-bajnoki pótselejtezőn Bulgáriában lép pályára.



Nemzetek Ligája, B divízió, 3. csoport, 2. forduló:

Magyarország-Oroszország 2-3 (0-2)



Puskás Aréna, zárt kapus, v.: Maurizio Mariani

gólszerzők: Sallai (62.), Nikolics (70.), illetve Mirancsuk (15.), Ozdojev (33.), Mário Fernandes (46.)

sárga lap: Sigér (42.), illetve Zobnyin (25.)



Magyarország: Gulácsi Péter - Willi Orbán, Lang Ádám, Szalai Attila - Bese Barnabás, Sigér Dávid (Kalmár Zsolt, a szünetben), Nagy Ádám, Holender Filip - Szoboszlai Dominik (Cseri Tamás, 82.) - Sallai Roland, Szalai Ádám (Nikolics Nemanja, 67.)



Oroszország: Anton Sunyin - Mário Fernandes, Andrej Szemjonov, Georgij Dzsikija, Fjodor Kudrjasov - Magomed Ozdojev, Roman Zobnyin, Alekszej Ionov (Vjacseszlav Karavajev, 75.) - Anton Mirancsuk (Jurij Gazinszkij, 67.), Artyom Dzujba, Daler Kuzjajev (Jurij Zsirkov, 57.)



I. félidő:



15. perc: hajszálpontos orosz akció futott végig a bal oldalon, a 16-os szélénél Kuzjajev kapott egy kiugratást, középre passzolt, Mirancsuk pedig Gulácsi támaszkodó lába mellett a kapu bal oldalába továbbított (0-1).

33. perc: egy élesen középre lőtt labdát a 11-es pontnál álló Szalai Ádám rosszul vett le, Szemjonov elpöckölt előle, amivel tökéletesen tálalt Ozdojev elé, aki könnyedén a jobb sarokba csavart (0-2).



II. félidő:



46. percben: egy bal oldali orosz beadást Dzjuba háttal a kapunak vett át az ötösön, higgadtan az érkező Mário Fernandes elé passzolt, akinek így csak a kapuba kellett továbbítani (0-3).

62. perc: szép magyar támadás végén Sallai kapott tökéletes indítást, egyedül lépett ki, és a pattogó labdát a kifutó orosz kapus fölött higgadtan átemelte (1-3).

70. perc: Szoboszlai ívelt lágyan a 16-os jobb oldalára, Bese megelőzte emberét, a túl oldalra fejelt, és a hosszún érkező Nikolics közvetlen közelről a léc alá lőtt (2-3).



Jól kezdett a magyar válogatott, de Szalai Attila óriási hibáját kis híján kihasználták az oroszok az 5. percben: egy indításra rendkívül rosszul helyezkedett a védő és még meg is botlott, így Anton Mirancsuk begyalogolhatott a kapuig, ám öt méterről mellé lőtt. Így sem kellett sokat várni a vendégek vezetésére, az első negyedóra végén a nem sokkal korábban hibázó Mirancsuk értékesítette ziccerét. A magyar csapat nem tört meg, több szép támadást vezetett Szoboszlai Dominik és Sallai Roland főszereplésével, előbbi láthatóan megkülönböztetett figyelmet kapott az orosz védőktől, akik többször is keményen odaléptek a Törökországban csodálatos szabadrúgás gólt szerző 19 éves középpályásnak.

Marco Rossi a szünetben a sárga lapos - ezzel a következő mérkőzést kihagyó - Sigér Dávid helyére Kalmár Zsoltot küldte pályára, de a középpályásnak még bemelegedni sem volt ideje amikor úgy tűnt, eldőlt a találkozó: mindössze 37 másodperc telt el, és Mário Fernandes betalált.

A háromgólos hátrány ellenére becsülettel támadott a magyar csapat és Sallai Roland remek emelésével - amelyet Kalmár tökéletes passza előzött meg - a 62. percben szépített. Nyolc perccel később pedig a csereként pályára lépő Nikolics Nemanja közeli találatával nyílttá tette a találkozót.

A 82. percben Cseri Tamás személyében újoncot is avatott a magyar válogatott, melynek tagjai a hajrában is hajtottak az egyenlítésért, de az eredmény nem változott.

Rossi a teljesítménnyel elégedett

Az eredménynek természetesen nem, a mutatott teljesítménynek viszont örült Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya az oroszok elleni 3-2-es hazai vereséget követően.

"A srácoknak is elmondtam, hogy balszerencsések voltunk, de a teljesítménnyel elégedettek lehetünk" - mondta a Puskás Arénában, a Nemzetek Ligája második fordulójában rendezett vasárnapi összecsapást követően az olasz szakember. Hozzátette, gyakorlatilag minden statisztikai mutatóban felülmúlták riválisukat, ugyanakkor a futballt gólra játsszák, az oroszok pedig hármat is szereztek, ezek közül kettő is hasonló körülmények között, "időzítési problémák" miatt született.

Marco Rossi megjegyezte, az elmúlt két mérkőzésen bebizonyította a csapat, hogy Törökország és Oroszország válogatottjainak is méltó ellenfele tud lenni. Előbbi otthonában megérdemelt győzelmet aratott, a mostani összecsapáson pedig úgy kapott ki, hogy megérdemelte volna az egy pontot. Hozzátette, nem emlékszik olyan találkozóra az elmúlt évekből, amikor a magyar válogatott háromgólos hátrányból felállt volna. Megjegyezte, az elmúlt két mérkőzés legpozitívabb tapasztalata, hogy hosszú ideig támadószellemben futballozik a gárda és magasabban jegyzett csapatokkal szemben is kezdeményezőbb, agresszívabb játékot tud bemutatni.

Ugyanakkor sokkal hatékonyabbnak kell lennie a csapatnak, nem fér bele, hogy öt-hat helyzetet elpuskázzon.

A bolgárok elleni Európa-bajnoki pótselejtezővel kapcsolatban azt mondta a szövetségi kapitány, "megvan az okunk arra, hogy optimisták legyünk".

Sztanyiszlav Csercseszov, az orosz válogatott szövetségi kapitánya elmondta, felkészültek a magyar csapatra, ezt jól mutatja, hogy hatvan percig nem volt problémájuk, utána viszont kiengedtek, amiért nagy árat fizettek. Hozzátette, a hajrában végrehajtott cserékkel sikerült rendezniük a sorokat, így pedig már nem engedték ki a kezükből a győzelmet. A szakember arról is beszélt, hogy nagyon tetszett neki a magyar csapat játéka, ráadásul sok új, fiatal játékos erősíti az együttest. Csercseszov azzal köszönt el az újságíróktól, bízik benne, hogy a két csapat esetleges következő mérkőzését itt a Puskás Arénában már nézők előtt rendezhetik meg. Hozzátette, egy telt házas összecsapáson talán más lett volna az eredmény.

Az első hazai gólt szerző Sallai Roland az MLSZ-nek azt mondta a találkozót követően, hogy bosszantják a kihagyott helyzetek, hiszen egy döntetlent kiharcolhattak volna. Hozzátette, úgy érzi, jó állapotban volt a csapat a legutóbbi két mérkőzésen, és sokat fejlődött.

Nikolics Nemanja közel három év után volt eredményes újra a válogatottban, de a vereség miatt nem lehetett elégedett: "Régen szereztem gólt a válogatottban, ami bosszantott. Persze minden gól fontos a számomra, de sajnálom, hogy ez a csapatnak nem hozott eredményt. Azt éreztem, hogy a játékban benne volt a harmadik gól is, sajnos ez nem sikerült, de úgy látom, készen állunk Bulgária ellen."

A válogatottban 32 évesen debütált Cseri Tamás, akit az OTP Bank Ligában az előző szezon legjobb játékosának választottak, kiemelte, hogy egy álma vált valóra.

"Minden játékosnak ez az álma, hogy bemutatkozhasson a válogatottban. Szerintem a csapat azt csinálta a pályán, amit a mester kért tőlünk, kis szerencse hiányzott. Az oroszok jobban fel tudtak ellenünk készülni, a törököket sikerült meglepnünk" - fogalmazott Cseri.

A magyarok a sorozat következő mérkőzését október 11-én Szerbiában játsszák, Marco Rossi együttese ugyanakkor három nappal korábban Európa-bajnoki pótselejtezőn Bulgáriában lép pályára.

MTI