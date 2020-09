Vádat emeltek egy makói férfi ellen, aki halálra verte az anyját

2020. szeptember 8. 09:38

Vádat emeltek egy makói férfi ellen, aki tavaly májusban közös otthonukban olyan súlyosan bántalmazta édesanyját, hogy az asszony belehalt sérüléseibe - tájékoztatta a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség helyettes szóvivője kedden az MTI-t.

Saághy Flóra közölte, az előzetes kényszergyógykezelés alatt álló férfit halált okozó testi sértés bűntettével vádolják.

A pszichés gondok miatt kezelés alatt álló vádlott családjában évek óta állandóak voltak a veszekedések. A vádirat szerint a fiú korábban is többször megverte anyját és - az asszony halálakor már különváltan élő - apját is.



Tavaly május 5-én a férfi az édesanyjára támadt, ököllel megütötte, az ágyáról lerángatta, majd eltörte az orrát. Ezután a mellkasára térdelt, összenyomta bordáit, aztán hasra fordította és a haját megragadva többször is a padlóba ütötte a fejét. A magára hagyott asszony ezután rövid időn belül meghalt.



A főügyészség azt indítványozta, hogy a bíróság a vádlottat kóros elmeállapota miatt mentse fel, de rendelje el kényszergyógykezelését, mivel tartani kell attól, hogy egyébként hasonló cselekményeket követne el - tudatta az ügyész.

MTI