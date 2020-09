Jótékonysági futás a nemzeti összetartozás és a véradás fontossága jegyében

2020. szeptember 8. 11:44

A nemzeti összetartozás és a véradás fontosságára hívják fel a figyelmet az "Egy vérből vagyunk" jótékonysági futóprogram résztvevői, valamint a vajdasági Muzslyán működő Emmausz fiúkollégiumnak gyűjtenek sporteszközöket.

Gui Angéla főszervező a vasárnap elindított esemény keddi budapesti sajtótájékoztatón elmondta: eredetileg májusban startolt volna a rendezvény és Muzslyáig futottak volna a résztvevők, most azonban a koronavírus okozta járványhelyzet miatt a röszkei határnál megállnak. Ennek ellenére hisznek abban, hogy ha száz évvel ezelőtt a határmódosítások nem szakítottak el minket nemzettársainktól, akkor a vírus sem tud - fogalmazott.



A már három éve megrendezett jótékonysági futást véradással és az arra való buzdítással is összekapcsolják. Gui Angéla közölte, ennek a kampánynak is szimbolikus üzenete van: egy vérből vagyunk, nemcsak a határon túli magyarokkal, hanem mindenkivel, akin segíteni tudunk, és aki vért ad, az szintén adakozik.



Müller Cecília országos tisztifőorvos, aki véradással csatlakozott a programhoz, üdvözölve a kezdeményezést azt mondta, a legnagyobb köszönet a véradóknak jár, a futás pedig a testi-lelki jóllétünknek tesz jó. A véradásnak egyéb hozadéka is van - tette hozzá -, hiszen a véradó vérét számos betegségre letesztelik.



Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője arról beszélt, hogy rendszeres véradóként örömmel állt a program mellé, és a felebaráti szeretet leginkább kézzel fogható formája a véradás.



Nemes-Nagy Zsuzsa, az Országos Vérellátó Szolgálat regionális igazgató főorvosa elmondta, most stabil a magyarországi vérkészlet, köszönhetően az elmúlt hetek kampányának és a retróvéradás programnak. Ennek ellenére arra kért mindenkit, hogy aki teheti, adjon vért.



A jótékonysági futás résztvevői vasárnap indultak Szarvasról, majd a budapesti indulás után Kecskemét és Szeged érintésével csütörtökön délelőtt érkeznek a röszkei határhoz.

MTI