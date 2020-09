Erdély legnagyobb rendezvényközpontját építenék meg Maros vármegyében

2020. szeptember 8. 14:27

Több ezer fős események befogadására alkalmas multifunkcionális és innovatív rendezvényközpont építését tervezi a Maros vármegyei tanács.

Péter Ferenc - maszol.ro

Az Erdélyi Tudásközpontnak nevezett rendezvényközpont és a hozzá kapcsolódó kutatóközpont látványterveit sajtótájékoztató keretében mutatta be kedden Péter Ferenc, a Maros vármegyei önkormányzat elnöke, aki a második mandátumára pályázik a szeptember 27-i önkormányzati választásokon.



"Maros megyének olyan földrajzi és infrastrukturális adottságai vannak, amelyek a térség vezető megyéjévé tudják tenni. Az ország központi részén helyezkedik el, van egy nemzetközi repülőtere, és a közeljövőben nemcsak egy, hanem két autópálya halad majd át a megyén. Az ebből adódó lehetőségeket elemezve született meg annak a projektnek az ötlete, amely a megye következő tíz évének legfontosabb innovációs beruházása lesz" - emelte ki az Erdélyi Tudásközpont bemutatóján Péter Ferenc.



Az RMDSZ politikusa hozzátette: Maros megyében jelenleg nincs olyan sportcsarnok vagy vásárcsarnok, ahol egy nagyobb rendezvényt meg lehetne szervezni. Ezt a hiányt szeretnék pótolni az Erdélyi Tudásközpont megépítésével, ahol hazai és nemzetközi szakmai konferenciákat, valamint beltéri és szabadtéri kiállításokat, vásárokat, de akár kulturális rendezvényeket - például koncerteket - is lehet majd szervezni.



Az Erdélyi Tudásközponthoz kapcsolódik majd egy nagyméretű adatközpont és egy kutatóközpont is, ahol információs technológiai (IT-) szakemberek és egyetemisták kapnak lehetőséget arra, hogy IT-fejlesztéseken dolgozzanak.



"Ma Kolozsvár egyértelműen dominálja az erdélyi IT-szektort. Az Erdélyi Tudásközpont megépítésével azonban mi is versenybe szállhatunk azon a területen, amely az elmúlt tíz évet meghatározta, és vélhetően a következő évtizedeket is dominálni fogja. Mi azt akarjuk, hogy legyen Maros megyének vezető szerepe a digitalizáció és az innováció területén is!"



Soós Zoltán, Marosvásárhely független polgármester-jelöltje hozzátette: Marosvásárhelyt Erdély vásárközpontjává kell fejleszteni, másrészt elő kell segíteni, hogy a hazai tudás ne menjen el, a külföldi tudás pedig a városba jöjjön.



W. Szabó Péter mesterségesintelligencia-kutató, az RMDSZ helyi képviselőjelöltje megjegyezte: Marosvásárhelyen két egyetemen több mint 400 informatikust képeznek minden évben, és ezt Maros megye előnyére kellene fordítani.



A rendezvényközpontot Marosvásárhely közelében, a repülőtér és az autópálya nyomvonalának találkozásánál építenék meg, az EU innovációs célra elkülönített forrásaiból.



MTI; Gondola