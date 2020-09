Ékszerek Éjszakája Budapesten

2020. szeptember 8. 15:39

Mintegy harminc helyszínen több mint 80 magyar és külföldi alkotó kortárs ékszereit láthatják az érdeklődők szeptember 14. és 20. között az Ékszerek Éjszakája Budapest rendezvénysorozaton.

Lin Cheung - arts.ac.uk

Ismét kortárs ékszerkiállításokat rendeznek Budapest belvárosában, ahol a magyar alkotók önálló vagy csoportos kiállításokon mutatják be legújabb munkáikat - olvasható az MTI-hez elküldött tájékoztatóban. A magyar alkotók munkái mellett az évente meghirdetett nemzetközi ékszerpályázatból összeállt anyagot is kiállításon mutatják be, a megnyitó szeptember 18-án lesz a Hybridart Space Galériában. Az idei nemzetközi pályázati felhívás hívószava a Nulla Negatív volt. A pályamunkákat független szakmai zsűri bírálta, köztük Lin Cheung ékszertervező művész, a londoni Central Saint Martins egyetemi tanára; Leo Caballero, a barcelona-i székhelyű Klimt02 kortárs ékszergaléria társalapítója, valamint Vági Flóra nemzetközileg elismert magyar ékszertervező.



A korábbi évekhez hasonlóan idén is több díjat kiosztanak: a Spengler Katalin műgyűjtői díjat, az Athens Jewelry Week díját, az Autor-díjat, és idén először a 100 ezer forinttal járó Mentor-díjat is átadják. Az Ékszerek Éjszakája Budapest szervezői ebben az évben nagy hangsúlyt fektetnek az aktív online jelenlétre : a lehető legtöbb eseményt a saját közösségi oldalaikon közvetítik.



A szakmai beszámoló is a virtuális térben zajlik, a nemzetközi pályázat zsűritagjai, Lin Cheung és Leo Caballero online tartanak harmincperces prezentációt szakmai munkásságukról, így minden érdeklődő biztonságos körülmények között, saját otthonában követheti nyomon a neves szakemberek előadását. Az eseménysorozat a Fiatal Iparművészek Stúdiója egyesület támogatásával jött létre.

MTI