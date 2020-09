A vízügynél is elindult a Tisztítsuk meg az országot! program

2020. szeptember 8. 18:15

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) területén is megkezdődött a Tisztítsuk meg az Országot! program - jelentette be az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) építésgazdaságért, infrastrukturális környezetért és fenntarthatóságért felelős államtitkára kedden a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Vásárosnaményban.

Boros Anita a Tisza partján megtartott sajtótájékoztatón elmondta, Magyarországon évente több mint 18 millió tonna hulladék keletkezik, ennek jelentős része építési és bontási, kisebb része pedig valamilyen ipari vagy települési kommunális hulladék, illetve veszélyes és mezőgazdasági hulladék.



Hangsúlyozta, a kormány az ország megtisztítására hívta életre ezt a projektet, amely elsődlegesen a leginkább szennyezett területeket, így vasúti és közúti létesítményeket, különböző erdőterületeket és nemzeti parkokat, folyókat, illetve önkormányzati közterületeket érint.



"Van egy olyan deviáns magatartás, aminek az az eredménye, hogy ha valaki letesz valahova egy szemétkupacot, akkor azt másnap továbbiak követik" - fogalmazott az államtitkár, megjegyezve, ennek a magatartási formának kellett megtalálni a szankcionálási módját. Mint mondta, az ITM olyan intézkedéssorozatot javasol a kormánynak, amelyben az első elem a hulladék eltakarítása, a második a rend megőrzése, a harmadik pedig a szabályszegők megbüntetése lesz.



Boros Anita kifejtette, a javaslat első etapja a Tisztítsuk meg az országot! program, amely jelenleg a "pilot-időszakát éli", vagyis minden közreműködő szervezet, így az OVF esetében is kiválasztanak egy olyan helyszínt, ahol be lehet azonosítani az illegálisan lerakott hulladék mennyiségét és összetételét. A próbaidőszakot követően szeptember végén elkezdik a program országos végrehajtását, ebben nyújt segítséget a már működő mobiltelefonos Hulladékradar applikáció.



Az elmúlt egy hónapban eddig közel kétezer bejelentés érkezett és majdnem kétezer fotót töltöttek fel az applikáció segítségével - tette hozzá az államtitkár.



Hoffmann Imre, a Belügyminisztérium közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkára arról beszélt, a vízügyi igazgatóságok a hazai vízfolyások mellett illegálisan elhelyezett, általában veszélyes hulladék miatt idén huszonöt esetben rendeltek el valamilyen vízkárelhárítási fokozatot. A határon túlról, általában az árhullámokkal együtt érkező, vegyes kommunális szeméttel kapcsolatban emlékeztetett, a Felső-Tiszán tavaly adták át azt a gépláncot, amely a hulladék összegyűjtését és válogatását teszi lehetővé.



A rendszer beüzemelése óta 2020-ban már öt alkalommal kellett harmadfokú vízminőség-kárelhárítás keretében beavatkozásokat végrehajtani, amivel 3 ezer köbméter hulladékot távolítottak el a Tiszából - jegyezte meg a helyettes államtitkár. Hoffmann Imre hozzátette, ezt a technológiát a Bodrognál is szeretnék alkalmazni, a tervek már elkészültek, megfelelő forrás biztosítása esetén a vásárosnaményihoz hasonló rendszer kezdheti meg működését.

MTI; Gondola