A liberális szélsőség hazánk ellen áskálódik Brüsszelben

2020. szeptember 8. 20:35

Facebook-posztban reagált az Alapjogokért Központ Cseh Katalin legújabb akciójára. A baloldali politikus azt javasolja, hogy a kormányok csak az önkormányzatokat bevonva költhessék el az EU-s pénzt (az európai zöld átmenetet támogató, valamint a koronavírus-járványt követő gazdasági talpraállást segítő uniós forrásokat). A momentumos EP-képviselő egyébként már meg is szerezte ehhez az Európai Parlament illetékes szakbizottságának támogatását.

A liberálisok nem nyugszanak, mindig és minden lehetőséget megragadnak, ha Magyarország ellen áskálódhatnak Brüsszelben - írja Facebook-bejegyzésében az Alapjogokért Központ.

Ennek legújabb tanúbizonysága, hogy Cseh Katalin, a liberális „Újítsuk meg Európát” képviselőcsoport tagja, a Momentum politikusa azt javasolja: a városok bevonásával, azok közvetlen támogatásával osszák szét az európai zöld átmenetet támogató, valamint a koronavírus-járványt követő gazdasági talpraállást segítő uniós forrásokat. Mindehhez már meg is szerezte az Európai Parlament illetékes szakbizottságának támogatását, jövő héten pedig az EP plenáris ülése dönthet a javaslatról.

Az elsőre jelentéktelennek tűnő módosítás igazságtalan és veszélyes is. Igazságtalan, mert a fent említett források fedezete a központi költségvetés kötelezettségvállalása: más pénzéből könnyű mulatni. A javaslat ugyanakkor veszélyes is, mert sok, újonnan megválasztott ellenzéki vezetésű önkormányzat bizonyította már - a rövid idő ellenére is - alkalmatlanságát. Gondoljunk csak bele, ha a források felhasználásáról például annak a Gödnek kellene döntenie, melynek momentumos polgármesterét éppen felfüggesztette az MSZP-DK többségű képviselőtestület.

A javaslat valódi célja azonban nyilván nem a vidéki városok megsegítése – hiszen azok többsége kormánypárti vezetésű –, hanem a Karácsony Gergely vezette Budapest többletforrásokhoz juttatása. Ez indokolatlan, hiszen a főváros „kivéreztetéséről” szóló álhírekkel szemben, nemrég rekordnagyságú fővárosi és agglomerációs infrastruktúra-fejlesztés támogatásáról döntött a kormány. Ráadásul a budapesti Városháza Draskovics Tibortól Gál J. Zoltánig olyan tanácsadókkal van tele, akik egyszer már bebizonyították, hogy nem értenek a válságkezeléshez, így rájuk bízni az EU új, válságkezelő alapjának elköltését a részletek ismerete nélkül sem tűnik jó ötletnek.

Az ellenzék brüsszeli aknamunkája – melyet Cseh és Karácsony eredményként mutat be – feladatot is ró ránk: az EP jövő heti plenáris ülésén még megállítható a folyamat. További cél, hogy a 2021-27-es időszak többéves pénzügyi keretének forrásait illetően ne vegyék ki a magyar emberek kezéből a döntést a minket megillető források felhasználását illetően - zárul az Alapjogokért Központ posztja.

magyarhirlap.hu