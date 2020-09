Bayern-Selvilla - Ceferin: fontos teszt lesz a budapesti mérkőzés

2020. szeptember 8. 21:18

Aleksander Ceferin, az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) elnöke szerint a koronavírus-válságban fontos teszt lesz az Európai Szuperkupa-mérkőzés, amelyre szeptember 24-én kerül sor Budapesten a Bajnokok Ligája-győztes Bayern München és az Európa-liga-győztes Sevilla között.

Puskás Aréna - magyarfutball.hu

"A következő kihívás számunkra az, hogy a sportág legfontosabb részét, a szurkolókat visszahozzuk a stadionokba" - mondta kedden a szlovén sportvezető az európai futballklubokat tömörítő szövetség (ECA) online értekezletén. Hozzátette: az országokban érvényben lévő különböző szabályozások és az oda-visszavágós rendszer ideiglenes mellőzése miatt a BL- és az El-selejtezőben még nem lehetséges a nézők jelenléte.



Kiemelte, hogy éppen ezért lesz különösen nagy jelentősége a budapesti összecsapásnak, amelyet tesztként is kezelnek.



"Sokat tapasztalhatunk a találkozóból, hogy mit kell tennünk a következő szezonban. De azt mindig szem előtt kell tartanunk, amit a helyi kormányok előírnak, a rendelkezéseket szigorúan be kell tartani" - hangsúlyozta.



Az UEFA közlése szerint a Puskás Aréna kapacitását csak mintegy 30 százalékosan használják ki. A két résztvevő klub szurkolói 3000-3000 jegyet kapnak. A nézőknek maszkot kell viselniük, fertőtleníteniük kell a kezüket, tartaniuk kell egymástól a megfelelő távolságot és mindenkinek ellenőrzik a testhőmérsékletét.



Magyarországra érkezéskor minden jegytulajdonost kötelező orvosi vizsgálatnak vetnek alá. Ezen kívül egy angol vagy magyar nyelvű, 72 óránál nem régebbi negatív koronavírus-tesztre is szükségük lesz az érintetteknek.



A Magyar Labdarúgó Szövetség bejelentette, miszerint Csányi Sándor elnök, valamint Aleksander Ceferin közösen kezdeményezte, hogy az önfeláldozó munkát végző magyar egészségügyi dolgozók számára különítsenek el 500 darab belépőt a mérkőzésre.



MTI