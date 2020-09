Átadták a Magyar Sport Napja alkalmából odaítélt miniszteri díjakat

2020. szeptember 8. 21:25

Átadták kedden az Emberi Erőforrások Minisztériumában a Magyar Sport Napja alkalmából odaítélt miniszteri elismeréseket és díjakat.

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere (b) átadja a Csik Ferenc-díjat Komáromi Tibor többszörös világbajnok és Eb-győztes birkózónak, korábbi szövetségi kapitánynak, mesteredzőnek a Magyar Sport Napja alkalmából odaítélt miniszteri elismerések és díjak átadási ünnepségén az Emberi Erőforrások Minisztériumában (Emmi) - MTI/Kovács Tamás

Az ünnepségre eredetileg május 6-án került volna sor, de a koronavírus-járvány miatt elhalasztották az eseményt.



Kásler Miklós emberi erőforrás miniszter ünnepi beszédében kiemelte, hogy a mostani díjazottak is bekerültek a magyar sport nagyjai közé, mert tovább viszik a gazdag hazai sporthagyományokat.



"Bármennyire is furcsán hangzik, önök a mostani ifjúság példaképei, és nagy a szerepük abban, hogy a következő nemzedékeknek is átadásra kerüljenek a hagyományok ó" - mondta Kásler Miklós, hangsúlyozva, hogy nagyra becsüli a díjazottak tevékenységét.



Nekem most az a feladatom, hogy megköszönjem a teljesítményüket a kormány és a teljes magyar nemzet nevében" - jelentette ki a miniszter, aki Szabó Tünde sportért felelős államtitkárral közösen adta át az elismerő okleveleket és a díjakat.



Az ünnepségen kiemelkedő sportteljesítménye, sportolói életműve elismeréseként Csik Ferenc-díjat vehetett át Kovács Antal olimpiai és világbajnok cselgáncsozó, Komáromi Tibor többszörös világbajnok és Eb-győztes birkózó, korábbi szövetségi kapitány, mesteredző, valamint Kőbán Rita kétszeres olimpiai bajnok, többszörös világ- és Európa-bajnok kajakozó, az MTK kajak-kenu szakosztályának edzője.



Kiemelkedő edzői tevékenysége és jelentős nevelő-oktató munkája, valamint edzői életműve, továbbá a kiemelkedő teljesítményt elérő sportolókat felkészítő sportszakemberek tevékenysége elismeréseként Bay Béla-díjat kapott Demeter György, a Kaposvári Röplabda SE szakmai igazgatója, és Pócsföldi Ottó országúti kerékpáros magyar bajnok, a triatlon-válogatott kerékpáros edzője.



A sport területén végzett kiemelkedő oktatói, tudományos tevékenysége elismeréseként Kemény Ferenc-díjat vett át Gábor Antal Áron, a női vízilabda-válogatott orvosa, Soós Ágnes, az Országos Sportegészségügyi Intézet főigazgató főorvosa, valamint Szabó Tamás sporttudós, a Magyar Sporttudományi Társaság alelnöke.

Átadták még a testnevelés és a sport iskolai népszerűsítésében, a diáksport szervezésében és az egyetemi sport területén kifejtett eredményes tevékenységért járó Kerezsi Endre-díjakat, a lakosság fizikai és erkölcsi állapotának fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő tevékenységért odaítélt Eszterházy Miksa-díjakat, valamint a sportszakmai területen végzett kiemelkedő munkáért járó miniszteri elismerő okleveleket.

MTI