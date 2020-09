Önti a pénzt a lengyelországi alapítványába Soros György

2020. szeptember 9. 09:32

Augusztus végén közzétette 2019-es éves pénzügyi jelentését a lengyel Báthory-alapítvány (Stefan Batory Foundation), amelyből kiderül, hogy Soros György amerikai tőzsdespekuláns egyáltalán nem sajnálja a szervezettől a pénzt. A Báthory-alapítvány nyáron azzal került be a hírekbe, hogy LMBTQ-szervezeteknek adományozott komoly összegeket, de korábban a Soros karmestereként is ismer Gerald Knausszal közösen lobbizott Lengyelország ellen.

A Báthory-alapítvány augusztus végén tette közzé a 2019-es éves pénzügyi jelentését. Ebből kiderül, hogy Soros György különböző szervezetei nagy összegekkel támogatták az alapítványt, írja a V4NA. A svájci Open Society Foundation 512 ezer euróval támogatta a szervezetet, a budapesti Open Society Institute közel 278 ezer eurót adott, a New York-i Foundation for the Promotion of Open Society pedig közel 257 ezer eurót utalt. A felsorolásban a berlini Transparency International is feltűnik.

Az alapítvány közeli kapcsolatokat ápol az osztrák Gerald Knaus által alapított European Stability Initiative (ESI) szervezettel, amely szintén Soros Györgyhöz kapcsolható. A Magyar Nemzet kedden megjelent cikkében foglalkozott részletesen az ESI működésével. Az ESI és a Báthory-alapítvány tavaly megjelent közös tanulmányában arra szólította fel az Európai Bizottságot, hogy indítson kötelezettségszegési eljárást Lengyelországgal szemben a jogállamiság megsértése miatt. A dokumentumban leírják, hogy a konzervatív kormánypárt, a Jog és Igazságosság reformjai veszélyesek az Európai Unióra.

Gerald Knaus (jobbra), az ESI alapítója és Adam Bodnar (balra), a Báthory-alapítvány szakértője Brüsszelben, a közös tanulmányuk bemutatóján. (Fotó: V4NA)

A Báthory-alapítványt Soros György hozta létre az 1980-as években. Céljuk egy nyílt, demokratikus társadalom elérése Lengyelországban, a lengyel demokrácia minőségének javítása és a nemzetközi együttműködés és tolerancia fejlesztése. A civil szervezet egyik fő támogatója jelenleg is a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítványok. Az elmúlt években több olyan projektet is támogattak, amelyek a lengyel kormány megingatására irányultak, így nem meglepő, hogy a lengyel jogállamiság támadásában is aktív szerepet vállaltak.

V4NA Hírügynökség