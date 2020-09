Meteorológiai szolgálat: visszatér a hőség

2020. szeptember 9. 16:18

Visszatér a hőség, 30 fok feletti csúcsértékekre kell készülni - hívta fel a figyelmet szerdán a Facebook-oldalán az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Azt írták: az országot érintő hidegfront hatására Zabarban 3,1 Celsius-fokot is mértek, ami szezonrekord minimumnak számít. A hét második felében viszont anticiklon és egyre melegebb, továbbra is száraz levegő alakítja az időjárást. Ennek hatására a 30 fokot elérő vagy meghaladó csúcshőmérséklet sem lesz ritka. Az éjszakák azért továbbra is felfrissülést hoznak.

A hétvégén és a jövő hét elején arra is van esély, hogy az idei ősz eddigi legmagasabb hőmérsékleténél (33 fok) - amit hétfőn Pitvaroson mértek - is melegebb lesz.

Nagyjából 5-10 fokkal az ilyenkor szokásos (23 fok körüli) maximumok fölött alakulnak a csúcsértékek. Megjegyezték ugyanakkor, hogy egyébként nem ritka a szeptemberi hőség, a rekordok 35-38 fok között alakulnak ebben az időszakban.

A meteorológiai szolgálat kitért arra is, hogy csak 8-10 nap múlva növekszik a csapadék esélye, addig szinte semmi esélye esőnek.

MTI