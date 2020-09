Nem kér Baranyi Krisztina kitüntetéséből a Fradi sztárja

2020. szeptember 9. 17:05

Baranyi Krisztina polgármester javaslatára Ferencváros Sportjáért díjra terjesztették fel az FTC csatárát, aki azonban visszautasította a jelölést – tudta meg a Magyar Nemzet. Tokmac Nguen döntését azzal indokolta, hogy nem szeretné, ha nevét bárki politikai célokra használná fel, hiszen ő egy labdarúgó, aki csupán a játékával akar örömet szerezni a szurkolóknak.

„Nemrég értesültem arról, hogy az a kerület, melynek a nevét viseli a klubom, engem talált méltónak arra, hogy kitüntetést adjon nekem. Ez megtisztelő. Szeretném azonban elmondani önöknek, hogy amit tettem, azt nem azért tettem, mert politizálni akartam. Az én dolgom a futball. (…)

Azt sem szeretném, hogy az én ügyemet akár Magyarországon, akár bárhol a világon politikai célokra használja fel bárki.

A Ferencváros egy sportklub, egy nagy család, ami nekem nagyon fontos. Boldog vagyok, ha örömet tudok szerezni a szurkolóinknak. Én csak ennyit szeretnék, a játékommal boldoggá tenni másokat. Nem szeretném, ha engem egyik vagy másik politikai oldalhoz tartozónak tekintenének.

Minden elismerésnek és díjnak örülök, de azt kérem, hogy vegyék tudomásul, amikor azt mondom, ezt a jelölést most nem fogadhatom el.

A focipálya az én igazi otthonom. Amiben hiszek, és ami személyesen érint, azokért az ügyekért díjak nélkül is ki fogok állni a jövőben is” – írta mai keltezésű, Baranyi Krisztina polgármesternek, valamint a ferencvárosi képviselő-testületnek címzett levelében Tokmac Choi Nguen.

Tokmac a Fradi nagy erőssége Fotó: Mirkó István

A Ferencváros 10-esének döntése a lapunk birtokába jutott, Baranyi Krisztina által szignált előterjesztés szövegének ismeretében válik világossá: „Nguen nem csak csupaszív játékával, hanem sportszerű hozzáállásával és bátran humánus magatartásával is sokak példaképe lehet. Nem sokkal a magyar kormány menekültellenes gyűlöletkampányának csúcsra járatását követően került az országba. Az államilag gerjesztett gyalázatos hisztéria jelentősen fokozta a stadionokban amúgy is gyakran tapasztalható rasszista hangokat. A kenyai származású játékos ebben közegben állt ki a legfontosabb emberi értékek mellett, amikor a felcsúti Puskás Akadémiának lőtt gólját a meze alatt viselt trikón látható “Justice for George Floyd” felirattal ünnepelt. (Mint ismeretes, az afroamerikai származású George Floyd rasszista motivumokat sem nélkülöző rendőri brutalitás áldozata lett. Az eset elöbb Amerikában, majd világszerte az államilag elnyomott kisebbségek emancipációs küzdelmének szimbóluma lett.)”

Tokmac Nguen szülei dél-szudáni származásúak, ő azonban Kenyában született, majd ötéves korában Norvégiába került. A Strømsgodset IF csapatában nevelkedett, és 2011 augusztusában mutatkozott be a norvég első osztályban. A Ferencváros 2019 januárjában igazolta le, azóta jelentős szerepet vállalt a csapat két bajnoki címének elnyerésében. A közönségkedvenc csatár a 2020–2021-es Bajnokok Ligája selejtezőjében duplázott a svéd Djurgårdens ellen, a skót Celtic-kel szembeni párharc során pedig ő szerezte az FTC győzelmet és továbbjutást eredményező gólját.

magyarnemzet.hu