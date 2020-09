Bokszdrámával nyílik meg októberben a Tokiói Filmfesztivál

2020. szeptember 10. 16:49

Az Underdog című bokszdrámával, Take Maszaharu új filmjével nyílik meg október 31-én a 33. Tokiói Nemzetközi Filmfesztivál (TIFF) - jelentették be csütörtökön a szervezők.

A filmmustra zárófilmje is japán produkció lesz, Hasimoto Hadzsime életrajzi filmje, amely a leghíresebb japán ukijo-e festőművészről, Hokuszai Kacusikáról szól. A választás is jelzi, hogy a filmfesztiválon idén a pandémia miatt nagyobb hangsúlyt kapnak a helyi alkotások. A szokásos mértékű nemzetközi jelenlétet megakadályozzák a járvány megelőzésével kapcsolatos korlátozások. A szervezők ugyanakkor leszögezték, hogy fizikai fesztivál rendeznek, Tokió-szerte vetíteni akarják a mustra filmjeit, hogy lehetővé tegyék a közönség számára, hogy a filmvásznon élvezhessék a produkciókat - írta a The Hollywood Reporter.



Take 2014-ben már forgatott egy bokszdrámát, a 100 Yen Love című filmje akkor Japán Oscar-nevezettje volt a legjobb nemzetközi film kategóriában. Az Underdog három bokszolóról szól, akiket megviselt az élet, és a ringben próbálnak bizonyítani. Take csütörtökön közleményben mondott köszönetet a TIFF szervezőinek, hogy a pandémia ellenére megrendezik a mustrát.



A Hokuszai a fesztivál ismertetése szerint a kitűnő művész legendás tehetségét mutatja be "eredeti perspektívából és tolmácsolásban". Rendezője, Hasimoto ugyancsak örömét fejezte ki a mozik megnyitásával kapcsolatban. "A mozik sötétjében idegenek ülnek együtt, sírnak és nevetnek, dühbe gurulnak és jól érzik magukat. Ilyen helyet szántunk a Hokuszainak. Kérem, élvezzék a sötétben" - fogalmazott.

A 33. Tokiói Nemzetközi Filmfesztivált október 31. és november 9. között rendezik meg a japán fővárosban. A fesztivál programját szeptember 29-én hozzák nyilvánosságra.

MTI