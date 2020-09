Hamisítatlan nyári időre számíthatunk a hétvégén

2020. szeptember 11. 09:03

Magasnyomás alakítja időjárásunkat, és ez még a következő napokban is így marad. Ennek következtében hétvégén is marad a hőség, többfelé 30 foknál is melegebb lesz napközben.

top7hungary.com

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint pénteken sok napsütés mellett fátyolfelhők és lapos gomolyfelhők is megjelennek az égen, de ezek csapadékot nem adnak.

A Dunától keletre az északkeleti szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 29 fok között várható. Késő estére általában 15 és 21 fok közé hűl le a levegő.

hirado.hu