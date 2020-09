Ismételt jogsértések miatt nem újították meg a Klubrádió frekvencia-jogát

2020. szeptember 11. 09:26

Újra pályázható lesz a Budapest 92,9 MHz frekvencia, mert a médiatanács ismételt jogsértések miatt nem újította meg a Klubrádió jogosultságát - közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Kommunikációs Igazgatósága pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint a Klubrádió hétéves működése alatt többször - köztük egyszer ismételten - megsértette a médiatörvény rendelkezéseit, amelyek miatt a médiatanács különböző jogkövetkezményeket alkalmazott. A médiatörvény szerint a médiaszolgáltatási jogosultság megújítását kizáró ok, ha a médiaszolgáltató a működése során a médiatörvény rendelkezéseit ismételten vagy súlyosan megszegi. A médiatanács ezért nem hosszabbította meg a szolgáltató 2021. február 14-én lejáró jogosultságát.



Az ismételt jogsértéssel érintett határozatokat a Klubrádió tudomásul vette, bíróságon nem kezdeményezett jogorvoslatot, a bírságok összegét befizette - írták.



A grémium szerint a budapesti 92,9 MHz frekvencián folyamatosan közösségi rádiónak kell működnie, ezért a tanács megkezdte a frekvencia hasznosítására irányuló pályázati eljárás előkészítését. Az ismételt törvénysértés ellenére a jogosultsággal jelenleg is rendelkező Klubrádió szolgáltatója is benyújthat pályázati ajánlatot.



Hozzátették: a médiatanács elfogadta a Győr 96,4 MHz körzeti rádiós frekvenciapályázati felhívásának tervezetét közösségi jellegű használatra, és hozzájárult ahhoz, hogy a Karc FM Média Kft. a Sopron 98,4 MHz frekvencián két hónapos haladékkal, legkésőbb december 8-án megkezdje közösségi adását.



MTI