A felelőségbiztosítási díjtarifák felülvizsgálatára hív fel a jegybank

2020. szeptember 11. 11:03

A biztosítók által háromnegyed éve lekérdezhető központi kgfb adatbázis alapján statisztikailag megalapozott díjkalkulációt vár el az MNB a kárstatisztikával nem rendelkező piaci szereplőktől (is) - olvasható a Magyar Nemzeti Bank Gondolához eljuttatott közleményében.

A jegybank új vezetői körlevele szerint nem jelentenek jó gyakorlatot a megalapozatlan – akár az adott szereplőt egyes díjosztályokból „kiárazó” – károkozói vagy egyéb pótdíjak. Ezek felülírják, kiüresítik a kockázatalapú díjazást és a bonus-malus rendszert.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) által működtetett Központi KGFB Tételes Adatbázis (KKTA) – amelybe 2011-re visszamenőleg szolgáltatnak szerződés- és káradatokat a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási üzletágat művelő biztosítók – kellő statisztikai hátteret ad valamennyi (akár a díjszámításhoz kevés tapasztalattal rendelkező) piaci szereplőnek a megalapozott díjtarifák kialakításához. Az érintettek ugyanis az adatszolgáltatással párhuzamosan széleskörű, számos összesített adatra vonatkozó lekérdezési lehetőséget is kaptak a KKTA-hoz a tavaly decemberben megjelent jegybanki rendelet alapján.

A jegybank ezért a kgfb-t kínáló itthoni biztosítóknak küldött vezetői körlevelében jelezte: a továbbiakban egy piaci szereplő nem magyarázhatja a statisztikai adatok hiányával, ha biztosításmatematikai szempontból megalapozatlan, sőt, szélsőséges esetben valamelyik – jellemzően nem lakossági – díjosztályból „kiárazó” díjtarifákat hirdet meg. Utóbbi magatartás egyébként a kfgb-piaci ajánlatbefogadási kötelezettség megkerülését is felvetheti.) Ilyen jellegű döntések korábban tipikusan üzletpolitikai okokból születhettek - szól a Gondolához eljuttatott jegybanki közlemény.

Szintén a kárstatisztikától elszakadó, nem jó gyakorlatnak minősülnek a túlzott, akár a kgfb-alapdíj két-háromszorosát is kitevő károkozói pótdíjak. Ezek ugyanis felülírhatják a teljes kockázatalapú díjkalkulációt, s végső soron kiüresíthetik a bonus-malus rendszert. Ugyanilyen problémák merülhetnek fel az egyéb (pl. a taxis) pótdíjak esetében is.

Az MNB ezért felszólította a kgfb-biztosítókat, hogy tekintsék át díjhirdetésüket, szükség esetén pedig módosítsák is azt úgy, hogy a fenti elveknek lehetőség szerint már 2021. január 1-jétől megfeleljenek. Az MNB fél éves türelmi időszak után, 2021. július 1-jétől fokozottan ellenőrzi majd a kgfb díjak biztosításmatematikai megalapozottságát, illetve azt, hogy a megfelelő saját kárstatisztikával nem rendelkező biztosítók kgfb-díjaik kialakításakor mennyire vették figyelembe az erre vonatkozó adatbázist.

A KKTA állományi adatai 2011-től negyedéves bontásban mutatják be az egyes díjosztályoknál pl. a szerződők életkorát, területi megoszlását, bonus-malus összetételét, a kockázatban töltött napok számát, az okozott károk, részkárok számát, a lekérdezés időpontjában aktuális teljes kárfelhasználást és összesített kárkifizetést. A káradatbázisból egyebek közt lekérhetők a kár bekövetkeztétől a bejelentésig eltelt napok száma, a káreseményekhez tartozó részkárok (pl. személyi sérülés, dologi kár stb.), de akár a kárt okozó gépjármű díjosztályi vagy területi/ország szerinti besorolása is - fejeződik be a Magyar Nemzeti Bank által jegyzett, a Gondolához eljuttatott közlemény.

gondola