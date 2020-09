Stoltenberg: a 2001. szeptember 11-i terrortámadással NATO-t csapás érte

2020. szeptember 11. 17:18

A tizenkilenc évvel ezelőtt, amerikai földön végrehajtott terrortámadás elkövetésével nem pusztán az Egyesült Államokat, hanem minden NATO-tagországot rendkívüli csapás ért - jelentette ki Jens Stoltenberg NATO-főtitkár Brüsszelben, a 2001. szeptember 11-én elkövetett terrortámadás évfordulóján pénteken.

9/11 - theconversation.com

A NATO-szövetséges országok képviselőinek részvételével pénteken tartottak megemlékezést a New York-i Világkereskedelmi Központ (WTC) két ikertornyának a NATO brüsszeli központja parkjában elhelyezett maradványai mellett.



Stoltenberg az eseményen arra emlékeztetett, hogy a NATO azért ment Afganisztánba, hogy a közép-ázsiai ország soha többé ne lehessen a terroristák menedéke. Azt hangsúlyozta, hogy a NATO folytatja képzési misszióját. A szövetség katonai jelenléte önmagában nem biztosítja az ország tartós békéjét, de az afgánközi béketárgyalások támogatása történelmi lehetőséget kínál a stabilitás megteremtésére - hangsúlyozta. A tárgyalásoknak meg kell őrizniük az elmúlt két évtized alatt elért eredményeket a nők és a gyerekek védelme, az igazságosság és a szabadság szavatolása, valamint a lakosság biztonsága érdekében - emelte ki a főtitkár.



Kay Bailey Hutchison, az Egyesült Államok NATO-nagykövete a megemlékezésen azt hangsúlyozta, hogy a 2001. szeptember 11-én elkövetett támadások felhívták a szövetségesek figyelmét arra, hogy fokozzák éberségüket.

Kay Bailey Hutchinson - nato.usmission.gov

Azt mondta, a támadásra adott közös válaszlépések minden tagországot ráébresztettek arra, hogy a NATO a szabadság, az emberi jogok és a jogállamiság értékeinek szoros szövetsége.



A tagállamok szoros szövetséget alkottak a támadást követően, és így fognak tenni mindig, közös erővel lépnek fel egymás védelmében - tette hozzá az amerikai nagykövet.



2001. szeptember 11-én New Yorkban, helyi idő szerint 8 óra 46 perckor, majd 9 óra 3 perckor két, terroristák által eltérített utasszállító repülőgépet vezettek a Világkereskedelmi Központ (WTC) két ikertornyába. A tornyok 9 óra 59 perckor, illetve 10 óra 28 perckor leomlottak. Egy harmadik eltérített gép 9 óra 37 perckor a védelmi minisztérium, a Pentagon arlingtoni épületére zuhant, lerombolva annak egy részét. Egy negyedik eltérített gép, amelynek vélhetően egy másik washingtoni célpontot (a Kongresszus épületét vagy a Fehér Házat) szemeltek ki, az utasok ellenállása miatt a pennsylvaniai Shanksville-nél zuhant le 10 óra 3 perckor.



A támadásában a 19 terrorista mellett 2977 ember - 90 ország állampolgárai - vesztette életét, földi maradványaik azonosítása még ma sem fejeződött be teljesen. A New York-i ikertornyoknál 2606-an haltak meg (közülük 343 a mentésben részt vevő tűzoltó, 71 rendőr volt), a Pentagon elleni támadás 125 halálos áldozatot követelt. A merényletsorozatot az Oszama bin Laden vezette al-Kaida nemzetközi iszlamista terrorhálózat követte el.



MTI