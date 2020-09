Matovic: a V4-ek vezető szerepet vállalhatnak több uniós témában

2020. szeptember 11. 19:04

A visegrádi országcsoport vezető szerepet vállalhat néhány, az Európai Uniót foglalkoztató témában - jelentette ki Igor Matovic szlovák miniszterelnök pénteken Lublinban a V4-es kormányfői csúcstalálkozó végén tartott közös sajtóértekezleten.

A szlovák kormányfő szerint ilyen Fehéroroszország ügye is, ebben Lengyelország a jelenlegi helyzetben vezető szerepet tölt be a visegrádi csoportban.



A szlovák kormányfő utalt arra, hogy Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök a találkozón bemutatta visegrádi kollégáinak a fehéroroszországi helyzet ügyében kidolgozott "stratégiai javaslatot". Elmondta, hogy a kormányfők tárgyaltak a Kínával és Törökországgal fennálló kapcsolatok "stratégiai megközelítéséről" is, valamint a V4-ek és Kína közötti üzleti kapcsolatok javításáról.

Matovic a koronavírus-válságról szólva rámutatott: nagyon fontos, hogy "megnyerjük ezt a csatát", mert a V4-es országok nem engedhetnek meg maguknak további gazdasági veszteségeket, olyanokat, amilyeneket a járvány első hulláma során elszenvedtek.



"Tudom, hogy Lengyelország nemrég ünnepelte a Szolidaritás független szakszervezet létrejöttének évfordulóját. A volt kommunista országok összes lakója nevében szeretném megköszönni a lengyeleknek, hogy bátrak voltak, felemelték a fejüket, és megmutatták a többi országnak, hogyan lehet szembeszállni a kommunizmussal és szocializmussal. Ennek köszönhetően lehetünk ma szabadok. A Szolidaritás valamennyiünk számára a gonosszal folytatott küzdelem alapja lett" - mondta Matovic.

